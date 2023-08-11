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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Скільки ще триватиме війна

glavcom.ua
«У лютому 2024 року сторони при нинішніх тенденціях вже не будуть спроможні до стратегічних наступальних кампаній»
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Субʼєктивний окопний прогноз

Очевидно, що російсько-українська війна може закінчитися лише військовою поразкою та розвалом Росії.

Інакше будь-яке припинення вогню, заморозка війни, псевдо мирні переговори означатимуть лиш одне - підготовку до наступної ще більшої війни.

Оскільки ні Україна, ні наші союзники наразі так питання не ставлять, то можемо говорити лише про закінчення першої російсько-української війни у ІІІ тисячолітті.

На початку великої війни суспільство розігрівали очікуванням швидкого перебігу гарячої фази і виходу як мінімум на заморозку до умовно 9 травня.

Ці завищенні очікування швидкого кінця війни привели до того що затягування цих термінів істотно психологічно деморалізує як безпосередніх учасників війни на нулі так і громадян України.

Зараз розігрується інша деморалізуюча карта - «війна без кінця» на роки, а то й на десятиліття.

Такий горизонт прогнозного очікування ще більше деморалізує.

Дозволю висловити свій прогноз.

Ще на початку війни під час нашої сомобілізації з лав ДФТГ «Свобода» до лав ЗСУ прогнозував своїм побратимам щоб без мобілізації в РФ війна триватиме не менше року і точно не до 9 травня 2022 року, бо обʼєктивних підстав припинення до цього терміну не могло бути.

Після проведення Росією часткової мобілізації горизонт війни затягнувся на мою скромну думку максимум на два роки.

Тобто без масової мобілізації в РФ  Україно-російську війну чекає дуже гаряче літо, наступальні дії зможе зупинити лише негода восени 2023 року.

А далі обидві сторони будуть спроможні максимум на локальні операції взимку.

Відтак на лютий 2024 року сторони при нинішніх тенденціях вже не будуть спроможні до стратегічних наступальних кампаній.

Тому якщо завданням мінімум до кінця 2022 року було повне очищення від ворога Правобережжя, то таким самим успішним мінімумом літньої кампанії 2023 року було б для України вихід до узбережжя Азовського моря в будь-якій точці, що неминуче приведе до розгрому або витіснення окупантів з більшої частини Херсонської та Запорізьких областей.

Після лютого 2024 року на війну активно впливатимуть зовнішньо-політичні події.

Особливо вибори Президентів у США та пепризначення в Росії, а також наслідки глобальної продовольчої кризи, яку стимулює Росія.

На жаль наші союзники не готові допомогти Україні тотально здолати Росію так само як не дадуть Путіну подарунок на вибори у вигляді окупації України.

Звісно, пишу це без володіння будь-якою розвідницькою інформацію, виходячи зі сталих існуючих тенденцій та не враховуючи фактору Чорного Лебедя, що може карколомно пришвидшити і драматизувати події.

Відтак мій меседж воякам на полі бою.

Треба попри втому максимально активізуватися на літню кампанію.

Ілюзія що війну можна перечекати в буквальному сенсі вбивча.

Зараз сторони воюють з максимальним напруженням залучених людських ресурсів.

Безумовно маємо важливі вирішальні місяці.

І підтверджую своє припущення, що на лютий 2024 року ми опинимося в форматі заморозки війни.

Це може не означати, що вона припиниться, можливо на десятиліття доведеться приміром двічі, тричі на рік збирати наплічник і зброю і їхати у відрядження на лови у Дикий Степ.

Не маю на меті розписувати всіх можливих сценаріїв «затухання» і звуження розмаху війни але хочу донести передусім до побратимів на війні, чим більше впораємося в найближчі 2-3 місяці, тим швидше хоча б частина з лютого зможе повернутися  до дому.

Тому так війна буде довга.

І напевно матиме продовження, але частина «народного ополчення» відмобілізованого в лютому 2022 року  вірю що потрапить до дому до кінця зими-середини весни наступного року.

І хоч ми не залізні (бо залізо втомлюється швидше) знайти в собі силу на ривок в найближчі місяці і можливо ще один значно коротший узимку можна і треба.

І так я бачу горизонт завершення цієї фази війни достатньо близький - близько півроку.

А це всього лиш чверть того, що пройшли.

Мій субʼєктивний прогноз ніяк не заміняє обʼєктивний річний міжнародний прогноз, який щороку оприлюднює недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень», але при бажанні залиште його собі щоб через півроку повернутися і подивитися наскільки він був близький до істини…

Щодо переростання російсько-української війни (що є найбільшим проявом тихої третьої світової), наразі скептично ставлюся до готовності і Росії і НАТО до прямого навіть конвенкційного протистояння. Тому третя світова буде і вже фактично триває. Але поки що і далі нарівні локальних конфліктів та їх гібридного вирішення…

Тому не лякайте хлопців і родини, як мінімум на наступну весну бронюйте квитки «Райнейр» куди заманеться.

Все буде…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна росія

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Юрій Сиротюк

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