Зима без відключень світла можлива, але є умова – Міненерго

Удари ворога по енергооб’єктах можуть бути модифіковані

Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Кабінету міністрів України.

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«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», – заявив Галущенко.

У разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли відключення світла вводити не мають наміру.

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«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше Галущенко запевнив, що під час майбутнього опалювального сезону Україна зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

«Укренерго» також пояснило, чому в Україні не ховатимуть автотрансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів, бо це дорого і довго.