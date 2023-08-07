Номерний знак для авто: запрацювала нова послуга від МВС

На один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак

Із 7 серпня в Україні запрацювала нова сервісна послуга від МВС, що дозволяє громадянам обирати та бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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«Але є важлива умова – на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак», – додав міністр.

Скористатися послугою можна через Електронний кабінет водія.

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Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Клименко наголосив, що це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження на кількість спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.