Головна Світ Політика
search button user button menu button

Падіння ракети у Польщі: США винесли вердикт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ракети у Польщі: США винесли вердикт
США звинуватили Росію в ракетному інциденті в Польщі
фото з відкритих джерел

США довіряють польському розслідуванню вибуху

Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію. Про це заявили у Білому домі.

Як зазначається:

  • США довіряють польському розслідуванню вибуху, яке встановило, що інцидент, найімовірніше, був спричинений українською ракетою ППО;
  • У трагічному інциденті в кінцевому рахунку винна Росія;
  • Україна мала і має повне право захищати себе.

Прессекретар Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон на сайті Білого дому заявила, що Вашингтон повністю довіряє розслідуванню обставин події польських правоохоронців.

«Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом ракети української ППО, яка, на жаль, приземлилася в Польщі. Ми продовжуватимемо прозоро оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, коли вона надійде. Ми також продовжимо підтримувати тісний контакт з українцями з приводу будь-якої інформації, яка у них є, щоб доповнити картину», – повідомила Уотсон.

Повну відповідальність за подію США покладають на Росію. «Проте, якими б не були остаточні висновки, ясно, що врешті відповідальність за цей трагічний інцидент несе Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження цивільної інфраструктури. Україна мала і має право на самооборону», – підкреслили в США.

США ще раз висловлюють солідарність з народом України і приносять співчуття у зв'язку з втратами, які українці зазнали в результаті російських варварських ударів. «Ми знаємо, що в результаті ще мільйони українців залишилися без світла, води і предметів першої необхідності. Наші думки і молитви також звернені до двох трагічно загиблих польських громадян», – заявила Уотсон.

Як повідомлялося, президент Зеленський переконаний, що у Польщі впала ракета РФ. Вимагає участі у розслідуванні.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією». 

Читайте також: Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії
Теги: Польща США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні: що саме надійде
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні: що саме надійде
Падіння ракети у Польщі: США винесли вердикт
Падіння ракети у Польщі: США винесли вердикт
З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати
З чого складаються іранські дрони: розслідувачі озвучили несподівані результати
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ
Контррозвідка Британії оголосила про значний стратегічний удар по шпигунах РФ
НАТО назвало свої топ-пріоритети перед Україною
НАТО назвало свої топ-пріоритети перед Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
124K
Китай відреагував на ракетний удар по Польщі
114K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
112K
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
109K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
80K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту