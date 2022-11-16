Падіння ракети у Польщі: США винесли вердикт

США довіряють польському розслідуванню вибуху

Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію. Про це заявили у Білому домі.

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Як зазначається:

США довіряють польському розслідуванню вибуху, яке встановило, що інцидент, найімовірніше, був спричинений українською ракетою ППО;

У трагічному інциденті в кінцевому рахунку винна Росія;

Україна мала і має повне право захищати себе.

Прессекретар Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон на сайті Білого дому заявила, що Вашингтон повністю довіряє розслідуванню обставин події польських правоохоронців.

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«Ми не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, найімовірніше, був результатом ракети української ППО, яка, на жаль, приземлилася в Польщі. Ми продовжуватимемо прозоро оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, коли вона надійде. Ми також продовжимо підтримувати тісний контакт з українцями з приводу будь-якої інформації, яка у них є, щоб доповнити картину», – повідомила Уотсон.

Повну відповідальність за подію США покладають на Росію. «Проте, якими б не були остаточні висновки, ясно, що врешті відповідальність за цей трагічний інцидент несе Росія, яка обстріляла Україну ракетами, спеціально призначеними для ураження цивільної інфраструктури. Україна мала і має право на самооборону», – підкреслили в США.

США ще раз висловлюють солідарність з народом України і приносять співчуття у зв'язку з втратами, які українці зазнали в результаті російських варварських ударів. «Ми знаємо, що в результаті ще мільйони українців залишилися без світла, води і предметів першої необхідності. Наші думки і молитви також звернені до двох трагічно загиблих польських громадян», – заявила Уотсон.

Як повідомлялося, президент Зеленський переконаний, що у Польщі впала ракета РФ. Вимагає участі у розслідуванні.

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Нагадаємо, президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

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