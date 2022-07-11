Турчинов пояснив, чому не можна говорити про наступальні плани ЗСУ

Турчинов: «Закрийте свої роти, і саме цим ви зробите значний внесок у нашу перемогу»

Політик Олександр Турчинов жорстко розкритикував посадовців та інших публічних осіб, які люблять розповідати на загал про наступальні плани ЗСУ. Тим самим, зриваючи ці плани. Про це Турчинов написав у Facebook.

«Генштаб у своїх щоденних повідомленнях змушений констатувати, «що окупанти своїми вогневими засобами стримують просування сил оборони…». А яка ще повинна бути реакція рашистських окупантів на подібні офіційні бравадні заяви українських високопосадовців?

Відкинувши емоції та нецензурні епітети, я хочу запитати у цих безперервно базікаючих керівників-новаторів: «Навіщо ви це робите? Якої мети ви хочете досягти, публічно інформуючи ворога про наступальні плани ЗСУ? Закрийте свої роти, і саме цим ви зробите значний внесок у нашу перемогу!», – написав Турчинов.

Політик також пояснив, у чому небезпека поширення такого роду інформації та які вона має наслідки. «Результатом цієї рекламної кампанії стає збільшення чисельності ворога на анонсованих напрямках та безперервні обстріли наших позицій, що приводить до збільшення наших втрат. Рашисти на окупованих територіях жорстко блокують переміщення українських громадян, позбавляючи їх можливості покинути небезпечні райони», – зазначив Турчинов.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала публічних осіб та ЗМІ не повідомляти про хід військових операцій до офіційних заяв Генерального штабу Збройних сил України.