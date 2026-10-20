Зеленський розповів про посилені гарантії безпеки США для України

Сторони обговорили механізм захисту, подібний до статті 5 НАТО, а напрацьовані пропозиції передадуть Москві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з американською стороною обговорив гарантії безпеки для України, зокрема за принципом статті 5 Північноатлантичного договору. За його словами, США підтвердили, що такі гарантії мають бути сильними, а різні пропозиції вже зафіксували в окремому документі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера після переговорів.

Зеленський зазначив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має передати напрацьовані пропозиції російській стороні. Після цього Україна очікуватиме на реакцію Москви протягом доби.

За словами президента, одним із ключових питань переговорів стали гарантії, які мають забезпечити захист України від нової російської агресії. Сторони розглянули можливість використання принципу, подібного до статті 5 НАТО, яка передбачає колективну відповідь союзників у разі нападу на одного з членів Альянсу.

Наступним етапом має стати передання напрацьованих пропозицій Москві. За словами Зеленського, Стів Віткофф ознайомить російську сторону з документом, після чого Київ очікуватиме на відповідь протягом 24 годин.

Реакція Росії має показати, чи готова Москва розглядати запропоновані підходи до гарантій безпеки. Наразі остаточних домовленостей щодо їхнього змісту та формату немає.

Варто нагадати, що в Осло завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.