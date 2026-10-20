Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про посилені гарантії безпеки США для України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про посилені гарантії безпеки США для України
Наступним етапом має стати передання напрацьованих пропозицій Москві
Фото: Скриншот з відео

Сторони обговорили механізм захисту, подібний до статті 5 НАТО, а напрацьовані пропозиції передадуть Москві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з американською стороною обговорив гарантії безпеки для України, зокрема за принципом статті 5 Північноатлантичного договору. За його словами, США підтвердили, що такі гарантії мають бути сильними, а різні пропозиції вже зафіксували в окремому документі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера після переговорів. 

Зеленський зазначив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має передати напрацьовані пропозиції російській стороні. Після цього Україна очікуватиме на реакцію Москви протягом доби.

За словами президента, одним із ключових питань переговорів стали гарантії, які мають забезпечити захист України від нової російської агресії. Сторони розглянули можливість використання принципу, подібного до статті 5 НАТО, яка передбачає колективну відповідь союзників у разі нападу на одного з членів Альянсу.

Наступним етапом має стати передання напрацьованих пропозицій Москві. За словами Зеленського, Стів Віткофф ознайомить російську сторону з документом, після чого Київ очікуватиме на відповідь протягом 24 годин.

Реакція Росії має показати, чи готова Москва розглядати запропоновані підходи до гарантій безпеки. Наразі остаточних домовленостей щодо їхнього змісту та формату немає.

Варто нагадати, що в Осло завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

Читайте також:

Теги: США переговори Норвегія Україна НАТО Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекінобожевілля українських влади та опозиції
Пекінобожевілля українських влади та опозиції
24 вересня, 07:19
Трамп підписав санкційний закон Грема, якого в Кремлі намагалися уникнути
Кремль рік уникав цього. Що змінює закон про «пекельні санкції»
22 вересня, 16:06
Віддати території заради миру: хто гарантує, що Путін зупиниться?
«Давайте домовлятися». Чого не розуміють ті, хто це пропонує
3 жовтня, 18:08
Шість тисяч заручників і двісті дітей: що Росія ховає за спинами цивільних в Олешках
Олешки – вітрина страху. Кому Путін показує голодне місто Тема №1
26 вересня, 21:00
Виступ Трампа на Генасамблеї ООН відбувся на тлі активізації дипломатичних контактів щодо війни
Трамп зробив заяву про швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 17:55
Пєсков: Росія вдячна за запрошення Путіна на саміт G20
Кремль відреагував на запрошення Путіна на саміт G20 у США
24 вересня, 00:33
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав офіційний ордер на арешт Володимира Путіна
Спецтрибунал «для Путіна». Україна отримала приміщення в Гаазі
1 жовтня, 21:59
Храм зазначив, що місто та його Правобережжя переживають складний період через атаки дронів
У Росії провели молебень для захисту від дронів після атаки на датацентр «Яндекс»
15 жовтня, 14:33
Німеччина повернулася до закупівлі систем ППО Patriot
Німеччина вирішила відновити запаси Patriot після передачі Україні
16 жовтня, 14:46

Політика

Президент пояснив, за якої умови переговори про майбутнє України будуть прийнятними
Президент пояснив, за якої умови переговори про майбутнє України будуть прийнятними
Зеленський розповів про посилені гарантії безпеки США для України
Зеленський розповів про посилені гарантії безпеки США для України
Лавров розкрив, що РФ очікує від візиту Віткоффа та Кушнера
Лавров розкрив, що РФ очікує від візиту Віткоффа та Кушнера
Переговори в Норвегії: ключові заяви учасників
Переговори в Норвегії: ключові заяви учасників
Росія висунула США вимогу щодо біологічних досліджень в Україні
Росія висунула США вимогу щодо біологічних досліджень в Україні
Посланці Трампа планують домогтися від Путіна поступки ще в одному питанні – NYT
Посланці Трампа планують домогтися від Путіна поступки ще в одному питанні – NYT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua