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    Події в Україні

    Росія випустила понад 900 ракет по Україні – Пентагон

    Українська система протиповітряної оборони залишається ефективною - Росія випустила понад 900 ракет по Україні – Пентагон
    Українська система протиповітряної оборони залишається ефективною
    фото: ЗСУ

    19 діб війни окупанти безупинно бомблять мирні міста

    Росія продовжує повітряні обстріли мирних населених пунктів України. З початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили понад 900 ракет. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу 14 березня, пише «Радіо Свобода».

    Урядовець зазначив, що під ударом ворога опинилися Маріуполь, Київ, Харків, Чернігів та інші українські міста. Водночас незважаючи на бомбардування, загалом просування загарбників майже всюди зупинилося.

    «Відсутність прогресу значною мірою пояснюється українським опором. Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоб перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов'язана з опором українців, а не через навмисну паузу з боку росіян», – пояснив високопосадовець Пентагону.

    Раніше у Міноборони США вказували, що українська система протиповітряної оборони досі залишається ефективною.

    Нагадаємо, відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча – Зеленський.

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    Теги: Харків Маріуполь Росія окупанти Київ США Міноборони бомбардування Чернігів
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    Росія випустила понад 900 ракет по Україні – Пентагон