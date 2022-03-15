Безпілотник окупантів перетнув кордон країни НАТО і був збитий ЗСУ

Рашисти порушили повітряний простір Польщі

Безпілотник окупантів перетнув кордон із Польщею. Згодом він повернувся на українську землю і його збила протиповітряна оборона України. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Telegram.

Це трапилось 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України.

«Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу «Форпост», – повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі.

Тоді БЛЛА повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО.

Рештки збитого обладнання шукають.

«Як бачимо, окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряний простір країн-членів НАТО», – заявили у ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні у Румунії впав російський безпілотник.

Учора українські військові знищили чотири вертольоти і літак окупантів.

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