Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН
Із 1 березня по 31 травня 2024 року в Україні через дії Росії загинули щонайменше 436 цивільних
фото: ДСНС

За даними ООН, атаки РФ цієї весни принесли жахливі втрати цивільному населенню

Посилення російських ударів у березні, квітні й травні призвело до значних жертв серед цивільного населення і завдало суттєвих збитків цивільному майну і цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, підготовленій Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

«У травні кількість жертв серед цивільного населення була найбільшою за майже рік, бої атаки РФ цієї весни принесли жахливі втрати цивільному населенню, особливо в Харкові та Харківській області. Безперервні атаки призвели до трагічної загибелі людей, вимушеного переміщення населення та руйнування будинків і підприємств», – сказала Даніель Белль, голова місії ООН.

За даними ООН, у період від 1 березня по 31 травня 2024 року, про який ідеться в доповіді, в Україні через дії Росії загинули щонайменше 436 цивільних, а 1760 – були поранені.

Серед основних причин значної шкоди цивільному населенню ООН визначила використання військами РФ потужних авіаційних бомб і ракет у населених пунктах, та щонайменше п'ять інцидентів російських послідовних атак у те саме місце протягом короткого інтервалу часу («подвійні атаки»), що спричинили численні жертви серед рятівників.

Як заявили в ООН, протягом весни російські збройні сили розпочали свою найбільшу з зими 2022-2023 років кампанію атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.

«П’ять хвиль атак на енергетичну інфраструктуру призвели до жертв серед цивільного населення і значних перебоїв в електропостачанні для мільйонів людей по всій країні, з каскадним впливом на водопостачання, мобільний і інтернет-зв’язок, а також громадський транспорт», – сказала Даніель Белль. 

Раніше повідомлялося, що у травні різко зросла кількість загиблих серед цивільного населення в Україні. В офісі ООН з прав людини наводять сумну статистику – йдеться про 174 людини.

Згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, кількість жертв у травні зросла на 31% порівняно з квітнем і є найвищою з червня 2023 року.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2024 року
Теги: ООН населення втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморожені активи можуть бути видані Україні у якості кредиту
Україна може отримати новий кредит за рахунок активів Росії – Мінфін США
5 червня, 09:31
Триває 835-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 червня, 07:38
У ході серії рейдів озброєні представники розвідки хуситів затримали щонайменше дев'ятьох співробітників ООН
Хусити затримали 11 співробітників ООН
8 червня, 08:14
Крок до членства України в НАТО: повний текст угоди між Києвом і Вашингтоном
Крок до членства України в НАТО: повний текст угоди між Києвом і Вашингтоном
13 червня, 23:33
Триває 846-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 червня, 07:58
Триває 849-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
21 червня, 07:41
До складу наглядової у якості представників держави увійшли Віталій Петрук та Тимофій Милованов
Уряд сформував наглядову раду «Енергоатома»
22 червня, 21:24
Триває 851-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 червня, 07:27
Латвія взялась за масштабне будівнитво сховищ для громадян
Від кулі та атомної бомби: Латвія готує для громадян різні типи укриттів
Вчора, 13:39

Події в Україні

Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити цієї ночі
У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН
У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW
Україна формує кілька нових бригад ЗСУ, але не може їх озброїти – ISW
У Києві повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала майже 40 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
34K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
16K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
15K
У Києві пролунали вибухи
13K
МЗС Росії висилає румунського посла
8908
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті

Новини

Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Вчора, 19:22

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua