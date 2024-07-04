У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН

Із 1 березня по 31 травня 2024 року в Україні через дії Росії загинули щонайменше 436 цивільних

За даними ООН, атаки РФ цієї весни принесли жахливі втрати цивільному населенню

Посилення російських ударів у березні, квітні й травні призвело до значних жертв серед цивільного населення і завдало суттєвих збитків цивільному майну і цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, підготовленій Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні.

«У травні кількість жертв серед цивільного населення була найбільшою за майже рік, бої атаки РФ цієї весни принесли жахливі втрати цивільному населенню, особливо в Харкові та Харківській області. Безперервні атаки призвели до трагічної загибелі людей, вимушеного переміщення населення та руйнування будинків і підприємств», – сказала Даніель Белль, голова місії ООН.

За даними ООН, у період від 1 березня по 31 травня 2024 року, про який ідеться в доповіді, в Україні через дії Росії загинули щонайменше 436 цивільних, а 1760 – були поранені.

Серед основних причин значної шкоди цивільному населенню ООН визначила використання військами РФ потужних авіаційних бомб і ракет у населених пунктах, та щонайменше п'ять інцидентів російських послідовних атак у те саме місце протягом короткого інтервалу часу («подвійні атаки»), що спричинили численні жертви серед рятівників.

Як заявили в ООН, протягом весни російські збройні сили розпочали свою найбільшу з зими 2022-2023 років кампанію атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.

«П’ять хвиль атак на енергетичну інфраструктуру призвели до жертв серед цивільного населення і значних перебоїв в електропостачанні для мільйонів людей по всій країні, з каскадним впливом на водопостачання, мобільний і інтернет-зв’язок, а також громадський транспорт», – сказала Даніель Белль.

Раніше повідомлялося, що у травні різко зросла кількість загиблих серед цивільного населення в Україні. В офісі ООН з прав людини наводять сумну статистику – йдеться про 174 людини.

Згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, кількість жертв у травні зросла на 31% порівняно з квітнем і є найвищою з червня 2023 року.