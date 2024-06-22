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Уряд сформував наглядову раду «Енергоатому»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Уряд сформував наглядову раду «Енергоатому»
До складу наглядової у якості представників держави увійшли Віталій Петрук та Тимофій Милованов
фото з відкритих джерел

Рада складається з п’яти осіб, три з яких – незалежні, дві – представники держави

Кабінет міністрів України завершив формування нагладової ради АТ НАЕК «Енергоатом», вона складається з п’яти осіб, три з яких – незалежні, дві – представники держави. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.

Так, до складу наглядової ради Національно атомної енергетичної компанії у якості незалежних членів призначили Тімоті Джона Стоуна, Майкла Елліота Кірста, Ярека Неверовича, у якості представників держави – Петрука Віталія Вікторовича, Милованова Тимофія Сергійовича.

Тімоті Джон Соун раніше обіймав посаду незалежного директора Horizon Nuclear Power. А також, невиконавчого директора Європейського інвестиційного банку та очолював страхову компанію з ядерних ризиків. Також Тімоті обіймав посаду старшого радника Державного секретаря з питань енергетики та зміни клімату у Великобританії. Також він очолює Асоціацію ядерної промисловості Великобританії.

Майкл Елліот Кріст має тридцятирічний стаж у ядерній енергетиці. Він є засновником та керуючим директором EuroAtlantic Partners у Брюсселі. Він обіймав посади віце-президента зі стратегії та зовнішніх зв'язків для Європи, Близького Сходу та Африки, а також віце-президента по Центральній та Східній Європі у Westinghouse Electric Company.

Ярек Неверович раніше займав посаду міністра енергетики Литви та головного радника президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Також обіймав різні посади в уряді Литви. Як повідомляють у пресслужбі Міністерства економіки, Неверович відігравав ключову роль у переговорах щодо  експлуатації Ігналінської атомної електростанції під час переговорів EUCO MFF та RRF.

Віталій Петрук із 2015 по 2019 рік очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке займалось виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення обʼєкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. У 2015 році був зареєстрований судовий позов, аби визнати протиправними дії комісії з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо недопущення його до відбору та визначення переможця відбору. У 2019 році член Робочої групи щодо покращення туристичної привабливості зони відчуження Денис Руска у коментарі для ЕП зазначив, що у Єдиному державному реєстрі судових рішень є адміністративна справа щодо непрозорості призначення Петрука головою агентства. Однак у 2020 році Верховний суд підтвердив рішення ОАСК щодо відмови у задоволені позову щодо порушень у обранні Петрука на посаду. Окрім цього, Петрук був у реєстрі осіб, щодо яких застосовується закон про «Очищення влади». За часів президентства Януковича він займав посаду начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Державного управління справами.

Тимофій Милованов є президентом Київської школи економіки. Раніше він займав посаду міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. у 2016-2019 роках був заступником голови Ради Нацбанку. У 2020 році Тимофій Милованов став позаштатним радником керівника Офісу президента України, Андрія Єрмака. У грудні 2023 року Милованова призначили членом наглядової ради «Укроборонпрому», раніше він обіймав посаду голови Наглядової ради підприємства.

Нагадаємо, до кінця 2024 року державний «Енергоатом» планує розрахуватися по своїм зобов’язанням в рамках покладених на компанію спецобов’язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення (ПСО – ред.). 

Теги: закон Енергоатом укриття фінансування Тимофій Милованов населення

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