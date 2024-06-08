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Хусити затримали 11 співробітників ООН

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хусити затримали 11 співробітників ООН
У ході серії рейдів озброєні представники розвідки хуситів затримали щонайменше дев'ятьох співробітників ООН
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затримано двох жінок і дев'ятьох чоловіків, що працюють у п'яти різних агентствах ООН

У Ємені за останні три дні хусити затримали 11 співробітників Організації Об'єднаних Націй. Про це пише Reuters.

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, затримано двох жінок і дев'ятьох чоловіків, що працюють у п'яти різних агентствах ООН. Він додав, що Організація дуже стурбована розвитком подій і прагне отримати роз'яснення від хуситів про причини затримання своїх місцевих співробітників.

«Ми використовуємо всі наявні канали, щоб якнайшвидше гарантувати їхнє безпечне і безумовне звільнення», – сказав Дюжаррік.

Речник додав, що ООН також хотіла б отримати доступ до співробітників.

Як пише видання з покликанням на офіційних осіб міжнародно визнаного уряду Ємену, у ході серії рейдів озброєні представники розвідки хуситів затримали щонайменше дев'ятьох співробітників ООН, трьох співробітників фінансованої США продемократичної групи Національний демократичний інститут (НДІ) і трьох співробітників місцевої правозахисної групи.

Співробітники розвідки угруповання хуситів, яке контролює столицю Сану і значну частину півночі Ємену, провели обшуки в будинках та офісах цих людей, конфіскувавши телефони й комп'ютери.

Нагадаємо, що з середини листопада минулого року пов'язані з Іраном хусити неодноразово запускали безпілотники й ракети по міжнародному комерційному судноплавству в Червоному морі. Вони заявляють, що діють на знак солідарності з палестинцями та виступають проти військової кампанії Ізраїлю в Секторі Гази. Так, у квітні єменські хусити атакували ракетами та безпілотниками британські, американські та ізраїльські кораблі у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані. 

Раніше, 6 березня, єменські хусити-повстанці вдарили балістичною ракетою по комерційному судну в Аденській затоці, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу – це перші жертви таких обстрілів з осені минулого року.

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Теги: ООН Ємен

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