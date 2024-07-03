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Від кулі та атомної бомби: Латвія готує для громадян різні типи укриттів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Від кулі та атомної бомби: Латвія готує для громадян різні типи укриттів
Латвія взялась за масштабне будівнитво сховищ для громадян
фото: bb.lv

Латвія хоче забезпечити укриттями громадян на випадок загроз із боку Росії 

Латвії на ремонт чи створення сховищ та місць для укриття буде потрібно близько 100 млн євро. При цьому у підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС) законопроєкті пропонується поділити всі латвійські притулки на три категорії. Про це пише bb.lv.

Притулки першої категорії забезпечуватимуть захист від зброї масового ураження, від впливу токсичних хімічних речовин та радіоактивного забруднення. Захист від зброї масового ураження включатиме захист від руйнівних факторів ядерного вибуху, впливу хімічних бойових речовин та бактеріологічних речовин.

Притулки повинні бути оснащені відповідними фільтрами, що забезпечують надлишковий тиск повітря та пристроями, здатними забезпечити придатне для дихання середовище у разі, якщо повітря не надходить ззовні.

Притулки другої категорії забезпечуватимуть захист від ударної хвилі вибуху, об'єктів, що летять, таких як уламки, кулі, скляні уламки, радіоактивного забруднення.

 Де будуть укриття

Законопроєкт передбачає, що притулки першої категорії будуватимуть у нових будівлях, призначених для розміщення об'єктів критичної інфраструктури категорій А та B, де постійно перебуватиме персонал.

Сховища другої категорії будуватимуть у нових будівлях, у яких відповідно до їх призначення, у робочий або неробочий час, може перебувати значна кількість людей.

Сховища третьої категорії будуть створюватися шляхом адаптації будівель або їх частин, розташованих у підвальних чи цокольних поверхах. Притулки, по можливості, мають бути спроєктовані так, щоб їх можна було використовувати як об'єкти подвійного призначення, наприклад, підземні автостоянки, господарські приміщення та інші приміщення, щоб знизити витрати на будівництво та створення сховищ.

Кого зобов'яжуть будувати

Законопроєкт передбачає, що вимога будівництва нових притулків першої та другої категорії не поширюється на об'єкти, будівництво яких розпочато до дня набрання чинності поправками до Закону про цивільний захист та управління катастрофами щодо нормативного регулювання притулків.

Законопроєктом передбачено, що власник притулку повинен забезпечити його утримання, що включає регулярні перевірки працездатності обладнання, а у разі загрози власник притулку повинен забезпечити його доступність, відкривши вхідні двері.

Самоврядуванням передбачено завдання, яке не потребує додаткових фінансових коштів, – планувати розміщення притулків, щоб забезпечити їх достатню кількість відповідно до густоти населення на відповідній території.

Це означає, що притулки повинні бути розподілені так, щоб вони не були сконцентровані в одному місці і теоретично могли вмістити всіх мешканців відповідної території, проте частини мешканців буде важко дістатися до них за короткий час через велику відстань.

Також рекомендується створювати притулки в будинках з меншою кількістю поверхів. Також притулок не потрібно буде будувати, якщо на відповідній території буде достатньо притулків, які забезпечують укриття 100% мешканців території.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали  Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви,

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Теги: будівництво Латвія укриття притулок населення

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