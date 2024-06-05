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Україна може отримати новий кредит за рахунок активів Росії – Мінфін США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Україна може отримати новий кредит за рахунок активів Росії – Мінфін США
Заморожені активи можуть бути видані Україні у якості кредиту
фото із відкритих джерел

США схиляють країни G7 до передачі Україні кредиту під заставу активів Росії

Країни «Великої сімки» ведуть обговорення на тему видачі Україні кредиту з подальшим погашенням за рахунок заблокованих активів Росії, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен під час слухань у комітеті з асигнувань сенату. За її словами, такий підхід має значну підтримку серед членів G7.

«Ми обговорювали можливість надання Україні кредиту від G7 та використання непередбаченого прибутку (бельгійського Euroclear із заморожених активів країни-агресорки – «Главком») для погашення тих кредитів, які будуть надані», – зазначила глава відомства.

Як нагадала Джанет Єллен, на міжнародному майданчику Euroclear у Бельгії заморожено близько $204 млрд російських активів. Точну суму можливого кредиту Україні міністерка не розкрила.

Раніше газета Financial Times писала, що Вашингтон підштовхує країни G7 до виділення Україні позики під заставу майбутніх прибутків від заблокованих активів Росії у західних державах. Канада та Велика Британія стали на бік Вашингтона, також на користь надання Києву такого кредиту почали схилятися Франція, Італія, Німеччина та Японія, з'ясували журналісти.

До слова, члени «Великої сімки» не розморозять активи Росії, доки країна-агресорка не виплатить Україні компенсації за завдані війною збитки. Про це пише Bloomberg. Міністри фінансів країн «Великої сімки» планують підписати комюніке і закласти основу для використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Зазначається, що згідно з відповідними правовими системами суверенні активи Росії в національних юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки країна-агресорка не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні. Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях про долю активів РФ і додала, що G7 ще не досягла мети, але, на її переконання, цього вдасться домогтися.

Раніше стало відомо, що лідери «Групи семи» підтримали план припинення вогню в Секторі Гази, який представив президент США Джо Байден. 

Читайте також: Залучення активів РФ для допомоги Україні: міністри G7 збираються на зустріч
Теги: росія Вашингтон Україна Велика сімка гроші міністр кредит США Мінфін населення

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