Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 835-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 7 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 червня втратила:

особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,

танків ‒ 7834 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,

артилерійських систем – 13497 (+64) од,

РСЗВ – 1095 (+0) од,

засоби ППО ‒ 833 (+2) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),

крилаті ракети ‒ 2270 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).

Втрати ворога станом на 7 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 7 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель.

В Азовському морі 10 ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них два рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 7 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ, та мис Чауда – Крим.

Усього було застосовано п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА Shahed-131/136.

У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та п'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 7 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 835-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа.

До того ж, під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.