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Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 835-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 63 омбр

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 7 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 7 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель.
  • В Азовському морі 10 ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 7 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 7 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ, та мис Чауда – Крим.

Усього було застосовано п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА Shahed-131/136.

У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та п'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога 7 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 7 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 835-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа.

До того ж, під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року
Теги: війна Генштаб втрати

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