Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 7 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
Активність флоту окупантів станом на 7 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель.
- В Азовському морі 10 ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ, та мис Чауда – Крим.
Усього було застосовано п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА Shahed-131/136.
У результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та п'ять крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
Нині триває 835-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, у ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа.
До того ж, під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.
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