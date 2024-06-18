Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 846-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,

танків ‒ 7974 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,

артилерійських систем – 13959 (+32) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засоби ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),

крилаті ракети ‒ 2297 (+1),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).

Втрати ворога станом на 18 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 18 червня:

у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

в Азовському морі шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 18 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 18 червня 2024 року фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 846-й день повномасштабної війни в Україні.