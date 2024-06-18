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Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 846-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 18 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 18 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 7974 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13959 (+32) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 2297 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).
Втрати ворога станом на 18 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 18 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 18 червня:

  • у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • в Азовському морі шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 18 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 18 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 18 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 18 червня 2024 року
фото: Командування Повітряних сил/Facebook

Нині триває 846-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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