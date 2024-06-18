Втрати ворога станом на 18 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 18 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 18 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,
- танків ‒ 7974 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,
- артилерійських систем – 13959 (+32) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),
- крилаті ракети ‒ 2297 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 18 червня:
- у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- в Азовському морі шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Нині триває 846-й день повномасштабної війни в Україні.
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