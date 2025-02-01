Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Полтаві знову зросла

Внаслідок удару по житловому будинку загинула ще одна людина

Кількість загиблих внаслідок удару по будинку в Полтаві збільшилася до 11 людей. Одна людина померла у лікарні. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

«На жаль, внаслідок удару по житловому будинку загинула ще одна людина. Співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні о 21:43.

Станом на 19:12 психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 – діти.

У Полтаві кількість загиблих збільшилася до 8 людей, в тому числі - 1 дитина. pic.twitter.com/IGEjy0iFA2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Також на місці працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Вони допомогли вже 177 людям, зокрема 10 дітям.

«У цьому будинку загинула вся моя сім'я: син, онучка та невістка. Щоб вони здохли разом з путіним – вся Росія», – розповідає Ігор про удар надзвуковою ракетою по Полтаві.

💔"У цьому будинку загинула вся моя сім'я: син, онучка та невістка. Щоб вони здохли разом з путіним - вся Росія", - розповідає Ігор про удар надзвуковою ракетою по Полтаві pic.twitter.com/S1j2ffruHi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

За словами чоловіка, доньці та зятю було по 37 років, а онучці – лише дев’ять.

За даними Полтавської ОВА, унаслідок ракетного ударубез теплопостачання залишилися шість житлових будинків і дитячий садок.

«Причиною став порив на мережі в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки. На місці працюють комунальні служби», – додали в обласній адміністрації.

Також у Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

«У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення», – зазначили в ОВА.