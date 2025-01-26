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Лукашенко зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лукашенко зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні
Світло в кінці тунелю з'явиться цього року, сказав Лукашенко
фото: «Белта»

Диктатор вважає, що «конфлікт» вирішиться вже 2025 року

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що «2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту». Про це пише видання «Белта».

«Якась розв'язка українського конфлікту вже буде цього року. Я не кажу, що закінчиться війна та інше. Конфліктувати, напевно, ще довго будуть. Але ж розв'язка буде. Світло в кінці тунелю з'явиться цього року», – сказав Лукашенко, додавши, що США не змусять Росію діяти в їхніх інтересах щодо України.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання ситуації в Україні є розміщення білоруських миротворців

Щодо білорусько-українського кордону, то Лукашенко каже, що готовий до будь-якого розвитку подій. «Вони (українці, – ред.) можуть надсилати зі свого боку кого вони хочуть. Мені все одно, кого вони поставлять по той бік кордону. Крок ліворуч, крок праворуч за межі державного кордону – ви знаєте нашу реакцію».

Як відомо, 26 січня у Білорусі вибирають президента. Лукашенко не відмовився від своїх амбіцій – він балотується всьоме. 

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Теги: Білорусь конфлікт президент українці війна Олександр Лукашенко

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