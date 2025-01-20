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Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року
Ситуація на фронті 20 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулось 180 бойових зіткнень

Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Російські терористи завдали авіаударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори, крім цього ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші укріплення в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 18 атак поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбивали сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби окупанти штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби ворог здійснив 88 атак. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку, наші воїни ліквідували 150 та поранили 144 окупантів. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну бойову броньовану машину, 5 засобів супутникового зв'язку, також значно пошкоджено бойову броньовану машину, міномет, дві портативні станції РЕБ та одиницю автомобільної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом дня здійснив 13 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Дотепер точиться два боєзіткнення. Ворог завдав авіаударів КАБами в районі населеного пункту Новопіль, скинувши п’ять керованих бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Два ворожі штурми зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Українські оборонці відбили 14 атак загарбників. За уточненою інформацією, ворог за день завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 416 артилерійських обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2025 року фото 10

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено країнських воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

Нагадаємо, триває 1062-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб втрати ворог штурм Покровськ війна росіяни

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