Стало відомо, скільки Україна отримає ППО Gravehawk від Британії

Система Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні ЗСУ

Велика Британія збирається передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk. Озброєння розробляється за кошти Британії та Данії. Про це повідомляє британський уряд.

У вересні 2024 року Британія успішно випробувала в Україні два прототипи нової системи ППО Gravehawk, яка була розроблена спеціально під потреби України. До кінця 2025 року Лондон обіцяє поставити Україні понад десяток систем.

Інноваційна система ППО, розміром з морський контейнер, «здатна модифікувати ракети класу «повітря – повітря» для наземної протиповітряної оборони». Система Gravehawk може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

За даними Defense Express, досі про ЗРК під назвою Gravehawk нічого не було відомо. Але у серпні британські ЗМІ писали, що Україна отримала декілька нових ЗРК на шасі британської вантажівки SupaCat, оснащених натівськими ракетами «повітря-повітря» AIM-132 Asraam. Це дуже схоже на опис, який дав Кір Стармер.

Водночас щодо можливості використання «українських ракет» на ньому, то в Defense Express припускають, що йдеться по радянську ракету Р-73, яка використовується не лише на винищувачах радянського зразка, але також у ЗРК «Оса» та на морських дронах Magura V5. Ця ракета має власну систему наведення на ціль, тож завданням пускової установки є просто спрямувати ракету у бік цілі, а там ракета вже сама захопить ціль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торгівельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

Зазначимо, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь. Також Велика Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. У Києві прем'єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем'єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

До слова, Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих українських захисників та захисниць.