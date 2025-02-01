Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві: є загиблі (фото, відео)

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві

Внаслідок російської ранкової атаки на Полтаву вже відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Росія вдарила ракетою по житловому будинку. До трьох осіб зросла кількість загиблих», – йдеться в повідомленні.

Ще 10 постраждали, серед них дитина.

Надзвичайники врятували 21 особу.

Зруйновано під’їзд із першого по п'ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Перші хвилини після прильоту в житловий будинок у Полтаві pic.twitter.com/wjRkSHYHMH February 1, 2025

Полтава. Моторошні кадри наслідків влучання рашистської ракети у багатоповерхівку 😱 pic.twitter.com/4TUIwhUNhU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

😱Моторошні кадри з місця влучання в багатоповерхівку в Полтаві. Знищено підʼїзд, є інформація про загиблих.😥 pic.twitter.com/siRCv8PLHC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Моторошне відео з Полтави. Влучання в житловий будинок 😱 pic.twitter.com/mhrQ1dvlMR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У низці областей запроваджено аварійні відключення.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.