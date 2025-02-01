Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві: є загиблі (фото, відео)
Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Полтаві
Внаслідок російської ранкової атаки на Полтаву вже відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Росія вдарила ракетою по житловому будинку. До трьох осіб зросла кількість загиблих», – йдеться в повідомленні.
Ще 10 постраждали, серед них дитина.
Надзвичайники врятували 21 особу.
Зруйновано під’їзд із першого по п'ятий поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
Перші хвилини після прильоту в житловий будинок у Полтаві pic.twitter.com/wjRkSHYHMH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Полтава. Моторошні кадри наслідків влучання рашистської ракети у багатоповерхівку 😱 pic.twitter.com/4TUIwhUNhU— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
😱Моторошні кадри з місця влучання в багатоповерхівку в Полтаві. Знищено підʼїзд, є інформація про загиблих.😥 pic.twitter.com/siRCv8PLHC— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Моторошне відео з Полтави. Влучання в житловий будинок 😱 pic.twitter.com/mhrQ1dvlMR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.
На Полтавщині ворог атакував енергетику.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У низці областей запроваджено аварійні відключення.
До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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