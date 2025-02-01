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Битва за Покровськ: росіяни різко змінили тактику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Битва за Покровськ: росіяни різко змінили тактику
РФ посала надсилати по три-чотири людини вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів
фото з відкритих джерел

Окупанти почали економити свої сили на Донечині

Ситуація в Покровську на Донеччині складна. Російські війська постійно атакують в пішому порядку. Про це пише The Independent.

Заступник командира 59-ї штурмової бригади ЗСУ, яка веде бої на Покровському фронті, зазначив, що противник має набагато більшу кількість піхоти, атакує невеликими групами, готовими зазнавати дуже великих втрат, і вміло використовує ландшафт і погану видимість, щоб сховатися від безпілотників. 

За словами заступника командира, нещодавно росіяни почали використовувати нову тактику: надсилати загони піхоти по три-чотири людини вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку за допомогою протитанкових мін.

Проте загалом за останній місяць напади стали трохи менш інтенсивними, а артилерія Росії стріляє менше, ніж півроку тому.

Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу. За його словами, це відрізняється від їхнього підходу до захоплення попередніх великих міських районів, де вони надавали перевагу дорогим лобовим атакам і вуличним боям. 

«Схоже, що, можливо, вперше, вони почали економити свої сили», – каже він.

За словами Трегубова, наступ російських військ на Покровському фронті здебільшого ведеться невеликими групами піхоти, які використовують села і лісосмуги для того, щоб закріпитися.

Нагадаємо, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: Покровськ Донеччина війна окупанти росія

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