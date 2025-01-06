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Атака безпілотників на Київщину: влада розповіла про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака безпілотників на Київщину: влада розповіла про наслідки
Унаслідок падіння уламків безпілотників є пошкодження цивільної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Усі ворожі цілі в області було знищено

Російські війська вчергове масовано атакували безпілотниками Київську область. Цієї ночі тривога тривала майже п'ять годин. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Як зазначив посадовець, в області працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», – каже він.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з населених пунктів пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Пошкодження будівель незначні.

Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. За словами Калашникова, рух поїздів цією дільницею вже відновлено.

«Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки», – додав посадовець.

Нагадаємо, о 01:43 у Києві пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека була оголошена в багатьох областях України. Як повідомляли, Повітряні сили ЗСУ тривога була пов'язана з загрозою ударних дронів.

Як повідомлялося, на Київщині було пошкоджено контактну мережу «Укрзалізниці» внаслідок ворожого обстрілу.

До слова, триває 1048-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: Київщина окупанти безпілотник дрон

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