Трамп повідомив, коли планує зустрітися з Путіним

Трамп та Путін на саміті G20 у 2019 році

Обраний президент США планує «дуже швидко» зустрітися з російським диктатором

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня. Про це повідомляє Reuters.

«І я знаю, що він (Путін, – «Главком») хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але… вам потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей тобі справді потрібно бути там», – сказав обраний президент США.

Трамп не уточнив, коли відбудеться зустріч з Путіним. Він додав, що російський диктатор навряд «в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього».

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа працює над організацією телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це розповів Майк Волц, якого Трамп вирішив призначити на посаду свого радника з національної безпеки.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться. Трамп наголосив, що хоче побачити переговори, тому що «Росія втрачає багато молоді, як і Україна».

Також президент України Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир.