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Загинула уся сім’я: кількість жертв після удару по Полтаві зросла

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Загинула уся сім’я: кількість жертв після удару по Полтаві зросла
Унаслідок обстрілу Полтави загинули вісім людей
фото: ДСНС України/Telegram

На місці атаки працюють усі служби

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Полтави вранці 1 лютого зросла до 8 людей. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Серед загиблих є одна дитина. Наразі на місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи.

Також на місці працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Вони допомогли вже 177 людям, зокрема 10 дітям.

«У цьому будинку загинула вся моя сім'я: син, онучка та невістка. Щоб вони здохли разом з путіним – вся Росія», – розповідає Ігор про удар надзвуковою ракетою по Полтаві.

За словами чоловіка, доньці та зятю було по 37 років, а онучці – лише дев’ять.

За даними Полтавської ОВА, унаслідок ракетного ударубез теплопостачання залишилися шість житлових будинків і дитячий садок.

«Причиною став порив на мережі в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки. На місці працюють комунальні служби», – додали в обласній адміністрації.

Також у Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

«У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення», – зазначили в ОВА.

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: росія прапор самоврядування дитячий садок прапор України дитина обмеження Полтава

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