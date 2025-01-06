ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників: нардеп вказав на проблему

За словами нардепа, система бронювання втрачає довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників.

Нардеп: Працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися

Працівники територіальних центрів комплектування можуть не вносити відомості в реєстр «Оберіг» щодо бронювання військовозобов’язаних, через що працівників критично важливих підприємств, які заброньовані, можуть мобілізувати до армії. Також працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За словами нардепа, досить багато на всіх нарадах казали про те, як треба прибрати так званий фрод (шахрайство -«Главком»), коли деякі керівники підприємств намагалися маніпулювати, коли оформлювали бронювання військовозобовʼязаним.

Скриншот документа, наданий нардепом Федієнком

«Але тут я маю інший випадок. Коли у військовозобов’язаного є офіційне, законно оформлене бронювання, але працівники центру комплектування не внесли це бронювання до системи оберіг. А я так розумію, що накази Міністерства економіки звісно для них не накази. І таким чином фахівця оператора зв’язку мобілізували», – написав Федієнко.

В документі, опублікованому нардепом, від Тячівського ТЦК та СП вказується, що станом на 18 листопада під час перевірки військово-облікових даних у громадянина були відсутні відомості про перебування його на спеціальному військовому обліку шляхом бронювання. В подальшому начальником ТЦК солдата було призвано на військову службу під час загальної мобілізації.

«Отже, 18.11.2024 року підстав, які б перешкоджали призову військовозобов’язаного Олександра Вікторовича на військову службу під час мобілізації – не встановлено», – йдеться у відповіді ТЦК.

Також Федієнко навів ще один приклад мобілізації заброньованого працівника Миколаївським обласним ТЦК та СП.

Відповідь, надана нардепу Миколаївським обласним ТЦК та СП фото: Олександр Федієнко, Telegram

«Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто так тепер можна, анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. Далі приписка, що Миколаївський обласний центр комплектування та соціальної підтримки діє в межах чинного законодавства. Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. Ви можете поставити зарплату хоч сто тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації», – написав Федієнко.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників. У команді застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство кваліфікації зареєструвало новий професійний стандарт для посади «Інспектор з військового обліку». Документ регулюватиме діяльність підприємств України, які займаються військовим обліком, та визначатиме вимоги до фахівців на цій посаді.

До слова, Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті.