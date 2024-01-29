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Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
Предстоятель РПЦ Кирило окупував Бердянську єпархію
фото: Nataliya Shestakova

Говорун: «УПЦ МП мовчить, що ще раз підтверджує, що це одна і та ж церква»

Російська православна церква (РПЦ) незаконно прийняла Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. При цьому предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій мовчить. Як це пояснити – розповів в інтерв’ю «Главкому» відомий богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

«Чому він (Онуфрій, – «Главком») мовчить – питання до нього. Може, вирішив, що для нього це найбільш зручна стратегія, яка насправді й привела цю церкву до кризи. Анексія відбувається тому, що Московський патріархат рухається синхронно з Кремлем. Кремль анексує ці території політично – Московський патріархат робить те саме церковно. Між ними все узгоджено», – пояснив архімандрит.

Він зазначив, що керівництво УПЦ МП – це тріумвірат: «Митрополит Онуфрій з його харизмою, митрополит Бориспільський Антоній і отець Вадим Новинський. Митрополит Онуфрій своїм високим авторитетом в УПЦ МП робить так, що рішення керівництва Церкви не обговорюються – майже ніхто не насмілюється ставити запитання».

Для прикладу Говорун згадав, як Антіохія і Єрусалим розірвали стосунки через суперечки за одну парафію в Катарі: «Це дуже погано. Але це свідчить про те, що це дві різні церкви. А у випадку УПЦ МП і РПЦ Москва анексує цілі єпархії гуртом, а УПЦ МП мовчить, що ще раз підтверджує, що це одна і та ж церква. Тобто своїм мовчанням вони це підтверджують».

Нагадаємо, що Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. Згодом священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську спростували міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ. В ефірі телеканалу РПЦ «Спас» представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними. Пізніше в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували анексію Кирилом Бердянської єпархії та заяви священнослужителів, які вони озвучили в Москві на телеканалі «Спас».

Крім того, Синод РПЦ ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП, що розташована на окупованій Росією території, Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську.

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Теги: Московська церква в Україні релігія Кирило Говорун Митрополит Онуфрій

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