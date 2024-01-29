Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій

Говорун: «УПЦ МП мовчить, що ще раз підтверджує, що це одна і та ж церква»

Російська православна церква (РПЦ) незаконно прийняла Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. При цьому предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій мовчить. Як це пояснити – розповів в інтерв’ю «Главкому» відомий богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

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«Чому він (Онуфрій, – «Главком») мовчить – питання до нього. Може, вирішив, що для нього це найбільш зручна стратегія, яка насправді й привела цю церкву до кризи. Анексія відбувається тому, що Московський патріархат рухається синхронно з Кремлем. Кремль анексує ці території політично – Московський патріархат робить те саме церковно. Між ними все узгоджено», – пояснив архімандрит.

Він зазначив, що керівництво УПЦ МП – це тріумвірат: «Митрополит Онуфрій з його харизмою, митрополит Бориспільський Антоній і отець Вадим Новинський. Митрополит Онуфрій своїм високим авторитетом в УПЦ МП робить так, що рішення керівництва Церкви не обговорюються – майже ніхто не насмілюється ставити запитання».

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Для прикладу Говорун згадав, як Антіохія і Єрусалим розірвали стосунки через суперечки за одну парафію в Катарі: «Це дуже погано. Але це свідчить про те, що це дві різні церкви. А у випадку УПЦ МП і РПЦ Москва анексує цілі єпархії гуртом, а УПЦ МП мовчить, що ще раз підтверджує, що це одна і та ж церква. Тобто своїм мовчанням вони це підтверджують».

Нагадаємо, що Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. Згодом священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську спростували міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ. В ефірі телеканалу РПЦ «Спас» представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними. Пізніше в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували анексію Кирилом Бердянської єпархії та заяви священнослужителів, які вони озвучили в Москві на телеканалі «Спас».

Крім того, Синод РПЦ ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП, що розташована на окупованій Росією території, Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську.