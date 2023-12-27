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Патріарх Кирило анексував частину Херсонської єпархії УПЦ МП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Патріарх Кирило анексував частину Херсонської єпархії УПЦ МП
Богослужіння Преосвященного митрополита Херсонського та Таврійського Іоанна
фото з відкритих джерел

Управління Скадовською єпархією РПЦ «доручила» Преосвященному єпископу Джанкойському та Роздольненському Алексію

Синод Російської православної церкви ухвалив рішення про утворення на території Херсонської єпархії УПЦ МП, що розташована на окупованій Росіє. території, Скадовської єпархії з кафедральним центром у Скадовську. Про це повідомляє сайт Московської патріархії.

Як сказано у тексті, таке рішення ухвалено у відповідь на «звернення» до Патріарха Кирила «більшості» священнослужителів Херсонської єпархії УПЦ та насельниць Миколаївського жіночого монастиря.

«У зв'язку з фактичною неможливістю для Преосвященного митрополита Херсонського та Таврійського Іоанна керувати парафіями та монастирем Херсонської єпархії, що розташовані на лівобережжі Дніпра, у зв'язку з відсутністю можливості для безперешкодного врегулювання цієї ситуації Синодом Української православної церкви, з урахуванням також необхідності правового врегулювання монастиря, у відповідь на звернення більшості духовенства лівобережних парафій Херсонської єпархії, а також усіх мешканок Миколаївського жіночого монастиря Скадовського району Херсонської єпархії утворити в адміністративних межах лівобережних районів Херсонської області: Алешкінського, Голопристанського, Каланчацького, Скадовського, Чаплинського — Скадовську єпархію з кафедральним центром у місті Скадовськ, виділивши її зі складу Херсонської єпархії», – сказано у рішенні.

Зокрема, управління Скадовською єпархією РПЦ «доручила» Преосвященному єпископу Джанкойському та Роздольненському Алексію.

«Возносити за богослужіннями в парафіях та монастирі Скадовської єпархії ім'я Преосвященного Джанкойського та Роздольненського слідом за ім'ям Святішого Патріарха Московського та всієї Русі. При зміні зовнішньої ситуації розглянути питання щодо можливого відновлення Херсонської єпархії у нинішніх кордонах», – йдеться в повідомленні.

Раніше Російська православна церква заявила, що приймає кримські єпархії Української православної церкви Московського патріархату в пряме підпорядкування патріарха Кирила. Також Патріарх Кирило та синод РПЦ анексував Ровеньківську та Бердянську єпархії УПЦ МП.

Як повідомлялося, Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото своїх архієреїв, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших митрополитів Московської церкви в Україні.

Як повідомляв «Главком», Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році. Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

Наприкінці осені Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.

До слова, Київська митрополія УПЦ МП та Свято-Флорівський жіночий монастир Київської єпархії УПЦ МП оскаржили рішення двох судів щодо перейменування релігійної організації, вказуючи її приналежність до Російської православної церкви. 

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Теги: церква РПЦ Московська церква в Україні Херсонщина релігія

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