Хто з керівників Московської церкви в Україні має російський паспорт. Свідчення очевидця
Архімандрит Кирило Говорун є свідком подій, які розвивалися у центрі Московської патріархії до війни
Деякі відомі представники Московського патріархату в Україні окрім українського паспорта мають російське громадянство. Це підтвердив в інтерв’ю «Главкому» архімандрит Кирило Говорун, відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, якого РПЦ позбавила сану.
«Знаю, що у митрополита Антонія Паканича був (російський паспорт – ред.), коли він працював у Московській духовній академії. Але ж я не паспортний відділ», – сказав Говорун.
Чи був у митрополита Онуфрія паспорт РФ тоді, архімандрит не знає.
Раніше джерела у спецслужбах повідомили «Главкому», що протоієрей УПЦ МП Миколай Данилевич окрім українського паспорта має російське громадянство.
Коментуючи цю інформацію, архімандрит Кирило Говорун сказав: «Не знаю, чи був у отця Миколая Данилевича російський паспорт – я цим не цікавився».
Також він зазначив, що у нього особисто завжди був тільки український паспорт. «Мені ніхто не пропонував, не нав’язував отримання російського громадянства у Москві, хоча якби я захотів, то легко міг би його отримати. Загальне правило було таким: якщо ти хочеш отримати російське громадянство – будь ласка, а якщо не хочеш, ніхто тебе не змушує», – запевнив архімандрит.
Як відомо, архімандрит Кирило Говорун належав до вузького кола патріарха Кирила, тісно співпрацював з ним. Тепер його відлучено від РПЦ за антивоєнну позицію.
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