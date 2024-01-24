Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври

Хитрий план митрополита Павла провалився. Феміда визнала церковний указ президента чинним

Верховний суд повернув позовну заяву представника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) УПЦ МП, адвоката Микити Чекмана проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 22 січня.

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Наприкінці грудня 2023 року Микита Чекман, який є адвокатом екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ МП Павла, вирішив судитися з главою держави. Суть позову така: позивач вимагав частково скасувати Указ президента №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, адвокат Чекман та Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП наполягали на скасуванні трьох пунктів рішення РНБО, яке ввів у дію Зеленський.

Ідеться про доручення РНБО Кабміну – розробити законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, а також забезпечити перевірку релігійних організацій, які користуються майном на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; про доручення РНБО Державній службі України з етнополітики та свободи совісті – провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом; доручення РНБО СБУ та Нацполіції – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

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Верховний суд ознайомився з позовною заявою представника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП і навів аргументи, чому цю заяву треба повернути. Насамперед пропущені терміни на звернення до суду. Згідно із законодавством, укази президента можна оскаржити протягом шести місяців «з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів».

Офіційне опублікування Указу президента № 820 відбулося 6 грудня 2022 року, його текст був доступний для ознайомлення, зокрема, й на офіційних сайтах органів державної влади. Однак адвокат Чекман переконував суд у тому, що документ на сайті глави держави не містив підпису Володимира Зеленського і печатки. А тому 18 жовтня 2023 року (через десять місяців після публікації указу!) Микита Чекман направив адвокатський запит до Офісу президента з проханням надати копії спірного указу та інших супровідних документів. 1 грудня 2023 року Банкова надала адвокату митрополита Павла запитувані відомості.

«Варто зауважити, що отримання відповіді на адвокатський запит, яку представник позивача намагається інтерпретувати як подію, з настанням якої позивач дізнався (чи міг дізнатися) про порушення своїх прав, спричинених виданням Указу № 820, не може бути приводом для того, щоб змінити (чи замінити) існуючий в Україні порядок доведення до відома актів глави держави», – зазначив Верховний суд.

витяг із судового реєстру

Суд дійшов висновків, що аргументи адвоката Чекмана стосовно дотримання терміну звернення з цим позовом є безпідставними, основані «на надуманих (вигаданих) причинах про те, коли позивач виявив порушення своїх прав, які переконують суд лише у тому, що насправді не існувало об’єктивних обставин, які могли завадити позивачеві та його представнику оспорити Указ №820».

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Також суд звернув увагу на важливу деталь. Митрополит Павло ще 28 грудня 2022 року уклав із адвокатом Микотою Чекманом договір про надання правової (юридичної) допомоги. Однак адвокатський запит стосовно спірного указу Чекман направив аж 18 жовтня 2023 року. У суді він не зміг пояснити конкретних причин, які раніше заважали у суді оскаржити «церковний» указ Зеленського.

Крім цього, варто наголосити: у додатку до вказаного указу президента Володимира Зеленського є перелік 10 представників Української православної церкви Московського патріархату щодо яких застосовано персональні санкції. Зокрема, під санкції (на п’ять років) потрапив митрополит Павло (у миру – Петро Лебідь). Саме інтереси його релігійної організації у Верховному суді представляв адвокат Микита Чекман.

Іще важливо знати. З серпня 2023 року Київська митрополія УПЦ МП намагається визнати нечинним Висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви. Вказаним висновком Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, виконуючи вищезгадане доручення РНБО, підтвердила канонічний зв’язок Української православної церкви з Московським патріархатом. Наразі ця справа слухається у Київському окружному адміністративному суді.

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Як повідомляв «Главком», Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив термін дії обов'язків по запобіжному заходу митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю). 22 січня журналіст Ян Доброносов опублікував відео, як митрополит сідає у машину біля будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. За словами журналіста, той казав, що дуже вдячний суддям та прокурору.