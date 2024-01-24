Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври
«Церковним» указом Володимир Зеленський наклав персональні санкції на митрополита УПЦ МП Павла
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Хитрий план митрополита Павла провалився. Феміда визнала церковний указ президента чинним

Верховний суд повернув позовну заяву представника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) УПЦ МП, адвоката Микити Чекмана проти президента Володимира Зеленського.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 22 січня.

Наприкінці грудня 2023 року Микита Чекман, який є адвокатом екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ МП Павла, вирішив судитися з главою держави. Суть позову така: позивач вимагав частково скасувати Указ президента №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, адвокат Чекман та Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП наполягали на скасуванні трьох пунктів рішення РНБО, яке ввів у дію Зеленський.

Ідеться про доручення РНБО Кабміну – розробити законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій, а також забезпечити перевірку релігійних організацій, які користуються майном на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; про доручення РНБО Державній службі України з етнополітики та свободи совісті – провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом; доручення РНБО СБУ та Нацполіції – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

Верховний суд ознайомився з позовною заявою представника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП і навів аргументи, чому цю заяву треба повернути. Насамперед пропущені терміни на звернення до суду. Згідно із законодавством, укази президента можна оскаржити протягом шести місяців «з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів».

Офіційне опублікування Указу президента № 820 відбулося 6 грудня 2022 року, його текст був доступний для ознайомлення, зокрема, й на офіційних сайтах органів державної влади. Однак адвокат Чекман переконував суд у тому, що документ на сайті глави держави не містив підпису Володимира Зеленського і печатки. А тому 18 жовтня 2023 року (через десять місяців після публікації указу!) Микита Чекман направив адвокатський запит до Офісу президента з проханням надати копії спірного указу та інших супровідних документів. 1 грудня 2023 року Банкова надала адвокату митрополита Павла запитувані відомості.

«Варто зауважити, що отримання відповіді на адвокатський запит, яку представник позивача намагається інтерпретувати як подію, з настанням якої позивач дізнався (чи міг дізнатися) про порушення своїх прав, спричинених виданням Указу № 820, не може бути приводом для того, щоб змінити (чи замінити) існуючий в Україні порядок доведення до відома актів глави держави», – зазначив Верховний суд.

Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври фото 1
витяг із судового реєстру

Суд дійшов висновків, що аргументи адвоката Чекмана стосовно дотримання терміну звернення з цим позовом є безпідставними, основані «на надуманих (вигаданих) причинах про те, коли позивач виявив порушення своїх прав, які переконують суд лише у тому, що насправді не існувало об’єктивних обставин, які могли завадити позивачеві та його представнику оспорити Указ №820».

Також суд звернув увагу на важливу деталь. Митрополит Павло ще 28 грудня 2022 року уклав із адвокатом Микотою Чекманом договір про надання правової (юридичної) допомоги. Однак адвокатський запит стосовно спірного указу Чекман направив аж 18 жовтня 2023 року. У суді він не зміг пояснити конкретних причин, які раніше заважали у суді оскаржити «церковний» указ Зеленського.

Крім цього, варто наголосити: у додатку до вказаного указу президента Володимира Зеленського є перелік 10 представників Української православної церкви Московського патріархату щодо яких застосовано персональні санкції. Зокрема, під санкції (на п’ять років) потрапив митрополит Павло (у миру – Петро Лебідь). Саме інтереси його релігійної організації у Верховному суді представляв адвокат Микита Чекман.

Іще важливо знати. З серпня 2023 року Київська митрополія УПЦ МП намагається визнати нечинним Висновок релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української Православної Церкви. Вказаним висновком Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, виконуючи вищезгадане доручення РНБО, підтвердила канонічний зв’язок Української православної церкви з Московським патріархатом. Наразі ця справа слухається у Київському окружному адміністративному суді.

Майже рік Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП продовжує судитися з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» після виселення з корпусів Нижньої Лаври Заповідника. Першу інстанцію церковники програли, наразі триває апеляційний розгляд.

Як повідомляв «Главком», Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив термін дії обов'язків по запобіжному заходу митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю). 22 січня журналіст Ян Доброносов опублікував відео, як митрополит сідає у машину біля будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. За словами журналіста, той казав, що дуже вдячний суддям та прокурору.

Читайте також:

Теги: росія суд санкції війна Московська церква в Україні Володимир Зеленський Павло Лебідь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна триває. І ворог не чекатиме, поки ми розберемось з внутрішніми протиріччями
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
13 сiчня, 19:37
Найбільше храмів перейшли до ПЦУ на Київщині
Скільки храмів офіційно перейшли до Православної Церкви України за час війни: інфографіка
25 грудня, 2023, 13:08
Командувач ОСУВ «Хортиця» Сирський ознайомив Залужного та Умєрова із ситуацією навколо Куп'янська
Залужний відвідав Куп’янський напрямок (фото)
9 сiчня, 21:23
Як зазначив Зеленський, жодна з погроз РФ через санкції так і не збулася
Зеленський пояснив, чому Захід тривалий час боявся накладати санкції на Росію
16 сiчня, 16:46
Очікуваний час виконання замовлень перебуває в межах 24-36 місяців
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд
23 сiчня, 11:56
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
27 грудня, 2023, 12:50
Гаубиця М777 має два види снарядів – звичайні та реактивні
Залужний показав, як американська гаубиця М777 нищить окупантів на фронті (відео)
6 сiчня, 11:56
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
7 сiчня, 11:00
Минулого тижня росіяни застосовували різні модифікації безпілотників зі скиданням близько 40 одиниць розривних боєприпасів на заміну тактичним авіаційним ударам
Росіяни знизили активність тактичної авіації на півдні: ЗСУ повідомили деталі
22 сiчня, 10:28

Суспільство

Нардеп пояснив, у чому головна мета електронного кабінету військовозобов'язаного
Нардеп пояснив, у чому головна мета електронного кабінету військовозобов'язаного
«Всі будуть воювати» – військова Аліна Михайлова розповіла, кого бракує у війську
«Всі будуть воювати» – військова Аліна Михайлова розповіла, кого бракує у війську
Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври
Митрополит Павло проти президента. Верховний суд зупинив реванш екснамісника Лаври
Падіння російського літака Іл-76. Заява Центру протидії дезінформації
Падіння російського літака Іл-76. Заява Центру протидії дезінформації
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua