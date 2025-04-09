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Китайські солдати у полоні ЗСУ: The Telegraph пояснило, що може очікувати Пекін

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Китайські солдати у полоні ЗСУ: The Telegraph пояснило, що може очікувати Пекін
Полонений китайський солдат
скріншот з відео

8 квітня стало відомо, що українські військові захопили у полон двох китайських солдат

У разі підтвердження, що китайські громадяни, які потрапили в полон Силам оборони України, є військовослужбовцями армії Китаю, проти Пекіна мають бути запроваджені санкції. Про це заявив виконавчий директор Міжпарламентського альянсу з питань Китаю (IPAC) Люк де Пулфорд у коментарі The Telegraph, повідомляє «Главком».

Люк де Пуфолд наголосив, що така участь може свідчити про існування «авторитарної осі», яка включає Північну Корею, Китай і Росію. Якщо ж затримані є найманцями, це, на думку Пулфорда, означає, що Китай толерує громадян, які фактично підтримують злочинну війну Путіна на полі бою, продовжуючи конфлікт, що забирає життя мирних людей і підриває демократичні альянси.

«Якщо ж це були солдати Народно-визвольної армії Китаю, то мають бути введені швидкі та скоординовані санкції», – додав він.

Ще минулого місяця в соцмережах почало поширюватися відео, яке нібито демонструє присутність китайських найманців у складі російських військ у місті Селидове на Донеччині. На кадрах видно військових зі східноазійською зовнішністю, які залишають графіті з китайськими ієрогліфами на стінах пошкодженого будинку. Їхнє екіпірування повністю відповідає формі, яку неодноразово помічали на російських військових.

На одному з військових помітили шеврон із написом «БАРС» – це абревіатура російського бойового армійського резерву. Ці формування формально вважаються добровольчими, але фактично підписують контракти з Міністерством оборони РФ. Їхній правовий статус лишається невизначеним, що дає змогу уникати юридичної відповідальності за участь у бойових діях.

8 квітня президент України Володимир Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України. Водночас журналісти зауважують, що реальна ситуація може бути дещо менш масштабною – йдеться, ймовірно, про іноземних найманців, яких завербували до лав російських військових угруповань.

Раніше ми писали, що операцію по захопленню у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області, провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ, повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку бригади.

«Воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади днями взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Вони перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні бригади.

Теги: Китай полон

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