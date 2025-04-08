ЗСУ взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії – Зеленський

Зеленский доручив міністру закордонних справ України звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається реагувати

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», – підкреслив гарант.

Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Відповідне фото з’явилося вчора ввечері в мережі. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї, передає Yonhap News Agency.

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій», – йдеться в повідомленні.

На фото, оприлюднених в мережі, видно, що цей північнокорейський «вояка», судячи з усього, отримав поранення.

До слова, український спецназівець із позивним Грін розповів, як на Курщині йому вдалося змусити здатися північнокорейського бійця, який воював на боці РФ. Як інформує «Главком», розповідь воїна наводить Newsweek.

За його словами, українські безпілотники вистежили північнокорейців, перш ніж на них напав український спецназ. У той час, каже він, вони якраз готувалися до наступу на українські позиції, але українські бійці вирішили вдарити першими. Крім того, вони мали намір досягти того, чого ще не вдалося іншим, – нарешті захопити північнокорейського солдата живим.