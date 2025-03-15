Державні компанії Китаю припинили купувати російську нафту – Reuters

Китайські компанії не ризикують через американські санкції

У компанії Sinopec вирішили зачекати, доки ситуація стане більш зрозумілою, зокрема щодо можливої угоди про припинення війни в Україні

Найбільша державна нафтова компанія Китаю Sinopec повністю зупинила закупівлі російської нафти через ризики, пов’язані з американськими санкціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що аналогічне рішення ухвалила і Zhenhua Oil – дочірня компанія китайського оборонного підрядника Norinco.

Тим часом PetroChina і CNOOC продовжують імпортувати російську нафту, хоча значно скоротили обсяги закупівель у березні.

За словами джерела в Sinopec, компанія повністю припинила купівлю нафти з Росії, оскільки проводить додаткові перевірки щодо відповідності санкційним вимогам.

У Sinopec вирішили зачекати, доки ситуація стане більш зрозумілою, зокрема щодо можливої угоди про припинення війни в Україні. При цьому компанія готова відновити закупівлі, якщо переговори між Вашингтоном і Москвою призведуть до пом’якшення або скасування американських санкцій.

Раніше адміністрація Дональда Трампа не продовжила дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв проводити операції з російськими банками для оплати енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на американських журналістів.

Дія так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів США завершилася 12 березня. Вона дозволяла здійснювати фінансові операції, пов’язані з енергетикою, з 12 російськими банками, що перебувають під санкціями.

Документ поширювався на транзакції, що стосуються постачання природного газу, нафти, нафтопродуктів, вугілля, урану та відповідних технологій. Фактично ця ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за постачання енергоресурсів, зокрема нафти.