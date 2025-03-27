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«Азов» взяв у полон 20 окупантів на Торецькому напрямку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Азов» взяв у полон 20 окупантів на Торецькому напрямку (відео)
Українські захисники взяли у полон росіян
фото: скріншот з відео

«Азов»: Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими

Воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Азова».

«Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх «товаріщєй» досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників. У будь-якому іншому випадку, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» потурбуються про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус. 

Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

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Теги: Азов полон росіяни

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