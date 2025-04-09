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Стало відомо, яка бригада взяла у полон китайських військових

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, яка бригада взяла у полон китайських військових
Шеврон 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ
фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ/Facebook

У бригаді підкреслюють, що китайці були зі зброєю у руках у складі підрозділу російських військ

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Як виявилося, операцію провели бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ, повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку бригади.

«Воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади днями взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Вони перебували на ворожому боці – в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ», – йдеться у повідомленні бригади.

Зазначається, що з полоненими проводяться всі необхідні процесуальні дії українськими правоохоронними органами.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

 Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб вимагати пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ. Як передає «Главком», про це повідомив глава української дипломатії Андрій Сибіга. 

Відомство засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України. 

Теги: Китай полон військові

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