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Китай готовий допомогти відновити Україну після війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай готовий допомогти відновити Україну після війни
Відновлення України коштуватиме понад $500 млрд
фото з відкритих джерел

Пекін готовий продовжувати надавати підтримку Україні в межах своїх можливостей

Китай висловив готовність долучитися до відновлення України після завершення війна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на China Daily.

«Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін, що, звичайно, охоплює післявоєнну реконструкцію», – каже речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку Лі Мін.

Лі Мін нагадав, що Китай вже надав чотири партії гуманітарної допомоги Україні з моменту початку війни в Україні. За його словами, «Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для миру і стабільності в усьому світі та прогресивною силою для глобальної справедливості та правосуддя».

Нагадаємо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. Держава вже визначила основні принципи відбудови: відбудувати краще, ніж було, принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд. 

До слова, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій. 

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Теги: Україна Китай війна будівництво

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