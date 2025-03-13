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Квитки на футбол та тури в Китай. Поліція розслідує, як Huawei «купував» євродепутатів – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Квитки на футбол та тури в Китай. Поліція розслідує, як Huawei «купував» євродепутатів – ЗМІ
Через ймовірні тісні зв'язки телекомунікаційного гіганта з Комуністичною партією Китаю традиційні лобістські зусилля Huawei зіткнулися з опором у Європі
фото з відкритих джерел

Представники китайської компанії могли порушити закон під час лобіювання членів Європейського парламенту

Бельгійська федеральна поліція провела обшуки в офісах та будинках лобістів китайської Huawei, яких підозрюють у підкупі 15 чинних депутатів Європарламенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Evractiv.

Обшуки також пройшли у Португалії. Правоохоронці шукали докази того, що представники китайської компанії порушили закон під час лобіювання членів Європейського парламенту. У заяві бельгійської поліції йдеться, що корупційні злочини регулярно вчинялися з 2021 року до цього часу.

Імена депутатів Європарламенту поки що не розголошуються.

Слідчі підозрюють, що лобісти Huawei могли підкуповувати членів Європарламенту квитками на футбол, подарунками й розкішними поїздками до Китаю та навіть готівкою.

Щоб розслідувати дії євродепутатів, Європейському парламенту доведеться проголосувати за зняття з них дипломатичного імунітету.

Через ймовірні тісні зв'язки телекомунікаційного гіганта з Комуністичною партією Китаю традиційні лобістські зусилля Huawei зіткнулися з опором у Європі. Уряди країн ЄС та Європейська комісія дуже обережно працюють із Huawei. З 2019 року країни ЄС почали відмовлятися співпрацювати з китайською компанією у розгортанні мережі 5G. Обмеження було прийнято у Бельгії, Швеції, Португалії, Румунії, Франції, Нідерландах, Італії та Німеччині.

Комерційне лобіювання – це діяльність компаній, асоціацій або інших організацій, спрямована на вплив на політику та законодавство Європейського Союзу для просування своїх економічних інтересів. Воно є законним, але регулюється чіткими правилами. Лобістські компанії повинні реєструвати свою діяльність у Європейському реєстрі лобістів, що забезпечує прозорість процесу. Крім того, лобісти повинні дотримуватись етичних стандартів, уникати конфлікту інтересів і не застосовувати незаконні методи впливу.

Нагадаємо, Huawei готується випустити свій перший флагманський телефон, який зможе запускати власні додатки на власній операційній системі, що є останньою ознакою того, як технології поділяються на конкурентні екосистеми США та Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

На смартфоні Mate 70 буде встановлена операційна система HarmonyOS Next, яку китайська компанія сподівається зарекомендувати як головного конкурента iOS від Apple і Android від Google.

Як відомо, США планують посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях. Як розповіли джерела Bloomberg, поправки спрямовані на те, щоб вдосконалити ті обмеження, які вже діють.

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Теги: корупція технології Китай Європарламент депутат

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