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Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
Полонені поповнять обмінний фонд для повернення українських захисників
фото: скриншот відео

Операція була ретельно спланована розвідниками, які встановили точне місцеперебування противника

Українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацгвардію.

Бійці роти розвідки спеціального призначення бригади «Червона Калина» успішно провели операцію на одному з напрямків, результатом якої стало взяття в полон п’ятьох російських військовослужбовців.

Операція була ретельно спланована розвідниками, які встановили точне місцеперебування противника. За отриманими координатами висунулися підрозділи піхоти, які змусили окупантів припинити опір. Усвідомивши безперспективність подальшого спротиву, загарбники здалися в полон бійцям Національної гвардії України.

На оприлюдненому відео зафіксовано дії спецпризначенців під час захоплення полонених. «Один із полонених виявився непростим солдатом. Хто він насправді, нацгвардійці пообіцяли розповісти згодом», – йдеться у дописі.

Наразі полонені перебувають у безпеці, їм надана необхідна медична допомога та харчування. Вони будуть включені до обмінного фонду, що сприятиме поверненню українських військовополонених із російського полону.

Раніше військовополонений кримський татарин Абібулаєв, який воював на війні проти України на боці країни-агресорки Росії, хоче, щоб його додали до списку на обмін полоненими. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі журналістам «Новини.Live».

Українські захисники взяли Абібулаєва в полон два роки тому. Уточнюється, що воювати проти власного народу уродженець окупованого Донецька, який більшу частину свого життя провів у в'язницях, пішов у 2014 році.

Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

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Теги: полон обмін полоненими харчування відео обмін війна ЗСУ

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