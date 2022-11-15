Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Клименко повідомив, скільки катівень вже виявлено на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Клименко повідомив, скільки катівень вже виявлено на Херсонщині
Нацполіція

Після розмінування територій на Херсонщині розпочнуться слідчі дії

Нацполіція має інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«Наразі відбувається розмінування. Після цього, гадаю, вже сьогодні, розпочнуться слідчі дії в цих місцях… ми маємо докази, свідчення місцевих громадян, що там, можливо, утримували та катували наших людей», – сказав Клименко.

Зазначається, що найближчого тижня, після розмінування територій та визначення пріоритетів у роботі, поліцейський контингент у регіоні буде збільшено щонайменше до двох тисяч осіб.

«Безпосередньо в Херсоні на сьогодні працює 500 працівників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області», – сказав Клименко.

На сьогодні працюють 23 автопатрулі на деокупованих територіях, поліцейські працюють на 25 блокпостах у Херсоні та Херсонській області.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: Україна окупанти росія Херсонщина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони повідомило про звільнення Херсона 11 листопада
Секретар РНБО назвав основні загрози для визволеного Херсона
Сьогодні, 08:00
Енергооб'єкт практично знищений
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Сьогодні, 04:59
Рашисти просуваються вглиб лівого берега на 15-20 км
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра – «Південь»
Сьогодні, 11:53

Події в Україні

Клименко повідомив, скільки катівень вже виявлено на Херсонщині
Клименко повідомив, скільки катівень вже виявлено на Херсонщині
У частині регіонів України оголошена повітряна тривога (карта)
У частині регіонів України оголошена повітряна тривога (карта)
Мелітополь: мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе
Мелітополь: мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе
Чи піде Росія на нові «жести доброї волі» в Україні: прогноз Пентагону
Чи піде Росія на нові «жести доброї волі» в Україні: прогноз Пентагону
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра – «Південь»
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра – «Південь»
Буданов розповів про проєкт, який допоміг знизити наступ окупантів
Буданов розповів про проєкт, який допоміг знизити наступ окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
342K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
157K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
84K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
67K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
67K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
37K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту