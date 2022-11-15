Клименко повідомив, скільки катівень вже виявлено на Херсонщині

Після розмінування територій на Херсонщині розпочнуться слідчі дії

Нацполіція має інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«Наразі відбувається розмінування. Після цього, гадаю, вже сьогодні, розпочнуться слідчі дії в цих місцях… ми маємо докази, свідчення місцевих громадян, що там, можливо, утримували та катували наших людей», – сказав Клименко.

Зазначається, що найближчого тижня, після розмінування територій та визначення пріоритетів у роботі, поліцейський контингент у регіоні буде збільшено щонайменше до двох тисяч осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Безпосередньо в Херсоні на сьогодні працює 500 працівників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області», – сказав Клименко.

На сьогодні працюють 23 автопатрулі на деокупованих територіях, поліцейські працюють на 25 блокпостах у Херсоні та Херсонській області.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.