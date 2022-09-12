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Рашисти оголосили про смерть зрадника Сальдо, але потім передумали

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти оголосили про смерть зрадника Сальдо, але потім передумали
Окупанти спершу написали про смерть «шефа», а потім повидаляли пости 
скріншот із ЗМІ

Гауляйтер начебто помер. Однак це не точно 

У російських пропагандистських каналах 12 вересня з'явилася інформація що ексмер Херсона, колаборант Володимир Сальдо помер. Утім, пости потім так само масово позносили з пабліків.

Рашисти оголосили про смерть зрадника Сальдо, але потім передумали фото 1

Відповідний допис написав також російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.

Рашисти оголосили про смерть зрадника Сальдо, але потім передумали фото 2

Та згодом свій допис він видалив. 

Імовірно, що зрадник живий, а рашисти намагаються інсценувати його смерть, як вони це зробили з двома іншими колаборантами. Як стало відомо сьогодні, заступник «глави адміністрації» окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталій Гура який, як повідомлялося раніше, був убитий, з'явився в ефірі російського телебачення. Разом із ним стало відомо про інсценування смерті «заступника начальника поліції» окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.

Перед цим головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо, призначений російськими окупантами «головою тимчасової адміністрації» області, повідомив про свою госпіталізацію

До слова, розвідка вважає, що херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ.

Теги: смерть Херсонщина державна зрада колабораціонізм

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