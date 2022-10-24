Колаборант Стремоусов вже втік із Херсона (фото)

Зрадник виїхав із сім'єю до окупованого Криму

Російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Колаборант видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.

Стрємоусов на фото разом із своєю сім’єю побажав усім «миру та добра, не дивлячись ні на що». «Друзі мої, життя продовжується і все у нас буде добре. Будьте добріші до себе і до своїх близьких», – написав зрадник у Телеграм.

Інформацію про те, що окупант втік із Херсона підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко. «Колаборант з Херсону Стремоусов виклав фото і видав своє місцезнаходження. Це окупований Крим, місто Білогірськ. Є там такий сафарі-парк Тайган. Стремоусов, а чому не в Херсоні? Страшно?», – написав Гончаренко.

Нещодавно Стремоусов закликакав мешканців Херсона тікати з міста. Це здивувало людей, адже нещодавно він казав зовсім протилежні речі. До того, колаборант Стремоусов розповсюджував фейки про «стабільний фронт на Херсонщині».

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.