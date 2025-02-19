Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило

Москва витягує «церковну карту» на торгах з американцями

Наприкінці січня 2025 року російське МЗС опублікувало об’ємну доповідь «Про протиправні дії київського режиму щодо Української православної церкви (під цим брендом в Україні понад тридцять років діє підрозділ РПЦ), її священнослужителів і парафіян». Це оновлена редакція попередньої доповіді від 25 червня 2023 року. Як пояснило МЗС РФ, до старої версії додано новий розділ: «Про роль США на розвиток української церковної кризи».

У тексті доповіді, що за форматом схожа на донос, сила-силенна різних фактів, які Росія трактує як порушення прав Церкви Московського патріархату в Україні, яка у документі фігурує «УПЦ». Аби уникнути плутанини, цю церкву ми називатимемо «УПЦ МП», а новоутворену, Помісну православну церкву України титруватимемо як УПЦ/ПЦУ, бо саме помісна церква має право на абревіатуру, якою користується підрозділ РПЦ в Україні.

Отже, доповідь росіян стверджує, що Українська держава нібито хоче позбавити релігійних прав мільйонів вірян. Які ж цьому докази зібрали росіяни?

Серед «аргументів» російського міністерства численні фейки, зокрема про вивезення мощів за кордон в обмін на зброю. До «доказів» навіть долучена розмова пранкера, який від імені Петра Порошенка потелефонував ексдержсекретарю США Майку Помпео.

Та попри всю комічність цей «документ» чітко фіксує: УПЦ МП таки є частиною РПЦ, навіть попри те, що цей факт намагається заперечити київська верхівка Московського патріархату. Москва активно лобіює інтереси своєї церкви в Україні, по крихтах фіксує будь-які інциденти, що стаються у процесі переходу парафій до помісної церкви. А монастирі і храми, які досі контролює УПЦ МП, попри війну наповнені російською пропагандою.

Загалом, той факт, що РПЦ веде запеклу війну за Україну, ніхто у Москві ніколи й не приховував. Російський диктатор Путін у своїх публічних заявах постійно говорить про «гоніння на УПЦ», а ухвалені в Україні закони, які забороняють діяльність організацій, підпорядкованих РПЦ, назвав «кричущим порушенням прав людини, прав вірян». Тому з упевненістю можна стверджувати, що церковне питання буде одним із ключових у разі початку російсько-українських переговорів. Тим більше напередодні зустрічі в Ер-Ріяді російської і американської делегацій глава МЗС Росії Сергій Лавров прямо заявив, що Росія вимагатиме повернення в Україні статусу російській мові і дотримання прав УПЦ МП. За інформацією західних ЗМІ, це є умовами Росії для проведення в Україні виборів.

Українцям слід розуміти, з якими церковними «картами» Росія сідатиме за стіл.

«Главком» проаналізував документ, який складається з понад 60 сторінок. Окрім переліку порушених справ українською Фемідою, він містить чимало маніпуляцій і вигідних Кремлю трактувань подій. Сам факт того, які зусилля Росія докладає, аби «довести» порушення «прав вірян» в Україні є доказом прямого її стосунку до УПЦ МП.

Про що церковна доповідь Інформація у Доповіді Міністерства закордонних справ РФ актуальна станом на 30 листопада 2024 року, йдеться у документі. Вона містить вісім розділів: про дискримінаційні закони України, спрямовані проти УПЦ;

про незаконні дії українських спеціальних служб та правоохоронних органів стосовно УПЦ;

дії української місцевої влади та самоврядного органу проти УПЦ;

захоплення храмів УПЦ та незаконна реєстрація громад;

тиск державних та регіональних органів на найбільші монастирі УПЦ;

риторика ненависті, немотивована агресія та насильство стосовно духовенства та віруючих УПЦ;

про вплив США на розвиток церковної кризи в Україні;

реакція міжнародної спільноти.

Міфи про утворення помісної УПЦ/ПЦУ

Що стверджує Росія

Прийнявши ідеологію та практику українських націонал-радикалів, правлячий режим, по суті, переродився у нацистську диктатуру. Діючи у цій парадигмі, Київ проводить курс з примусової українізації всіх сфер суспільного життя, включно з духовним.

Чому це брехня

Що таке «ідеологія українських націонал-радикалів»? Визначення, пояснення у доповіді відсутнє. Якщо режим переродився у «нацистську диктатуру», то з якого часу і який саме «режим», Зеленського, чи, може, ще Порошенка? Що стосується «примусової українізації» духовної, то можна припустити, що мова іде про мову проповідей у храмах. Таке твердження – неправда, оскільки немає жодного державного документа, який визначає мову проповідей. В Україні церква діє окремо від держави, про що згадується і у доповіді.

Що стверджує Росія

Київська влада та Захід намагаються роз’єднати російський та українські народи, щоби знищити духовну близькість православних віруючих двох країн, навіть незважаючи на рішення УПЦ про незалежність від Московського патріархату…

Канонічну церкву, парафіянами якої є мільйони людей, планується ліквідувати з конфіскацією майна, якщо влада країни прийде до висновку про її афілійовані зв’язки з Російською православною церквою. В умовах беззаконня в Україні можна припустити, що київський режим шукатиме найменші зачіпки і збирати відповідні «докази» для завдання остаточної поразки УПЦ.

Чому це брехня

Тут іде закид щодо утворення у 2018 році УПЦ/ПЦУ. Але помісна Церква була утворена у відповідь на запит українського народу, за згодою у тому числі архієреїв Церкви Московського патріархату України, що й вимагалося при отриманні Томоса. Щодо рішення УПЦ МП про нібито незалежність, то за висновками Держслужби з етнополітики і свободи совісті, попри усі формальні зміни Статуту УПЦ МП, про що писав «Главком», ця Церква продовжує залишатися у єдності з Московським патріархатом через Грамоту патріарха Олексія II від 27 жовтня 1990 року, посилання на яку і містить оновлена редакція Статуту. Останні докази єдності РПЦ оприлюднює сама. Наприклад, тут.

Міф про вплив на Церкву з боку Заходу і США

Що каже Росія

Юристи-міжнародники звернулися до президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом переконати Володимира Зеленського не забороняти УПЦ. Американський юрист Роберт Амстердам з компанії Amsterdam & Partners, що представляє інтереси УПЦ, у листі до згаданих політиків оцінив майбутню заборону УПЦ як «винятково каральну атаку, яка завдає серйозної шкоди православним українцям».

Коментар

За логікою МЗС РФ, «забороняє» Церкву саме Зеленський як президент держави. Але в Україні це так не працює, на відміну від Росії, де дійсно з волі Путіна і сонце встає. Цікаво, що у доповіді МЗС РФ наводять не факти, а оціночне судження одіозного американського адвоката Роберта Амстердама, який адвокатує УПЦ МП у США і був особливо активним під час президентських виборів у Сполучених Штатах.

Що каже Росія

Активна співучасть та провідна роль Вашингтона у підбурюванні церковної кризи в Україні не викликає сумнівів. Для Сполучених Штатів це зручна можливість сприяти власним інтересам, що у цьому випадку полягає у послабленні впливу Росії у цьому регіоні. На Сполучених Штатах, як і на Константинопольському патріархаті лежить головна частина відповідальності за православний розкол в Україні.

Коментар

У чому саме полягають інтереси США і як саме ця країна здійснює вплив, доповідь МЗС РФ не пояснює. Російське міністерство нібито діє за правилом, притаманним усій російській політиці: «у будь-які незрозумілій ситуації в усіх бідах обвинувачуй США».

Що каже Росія

У жовтні 2024 року з’явився запис розмови колишнього держсекретаря США Майка Помпео з пранкером, який представився Петром Порошенком. Під час розмови вони обговорили українське церковне питання. На запитання про створення ПЦУ, він відповів, що був «у центрі цієї події» і заявив, що Московський патріархат повинен бути витіснений з України.

За відсутності інших доказів причетності США до утворення УПЦ/ПЦУ, МЗС РФ вдалися до цитування пранкера, який розіграв колишнього американського високопосадовця.

Що каже Росія

Велику активність проявила журналістська спільнота, зокрема, крупний західний журналіст Такер Карлсон, який засудив дискримінаційні дії київської влади, а також незаконний характер закону №3894 (Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій).

Коментар

Насамперед, слід зазначити, що Такер Карлсон не журналіст, а блогер. По-друге, саме він відзначається брехливими заявами. І за це, на думку американських оглядачів, він був звільнений з телеканалу Fox News у 2023 році, про що писав «Главком». Сам телеканал опісля сплатив за брехню свого ексспівробітника чималий штраф.

Міф про дискримінацію віруючих УПЦ МП

Що каже Росія

Ухваленню Верховною Радою скандального закону №3894 від 20 серпня 2024 року (Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій) передувало формування дискримінаційної законодавчої бази, в тій чи іншій формі направленої проти УПЦ. Ініціатори не приховували, що їхня ціль – порушити права спільнот і вірян цієї конфесії, насильно вилучити її власність, позбавити історичного і юридичного найменування, заборонити їй іменувати себе «православною» і, зрештою, позбавити можливості проводити діяльність на території України.

Коментар

Жодної заяви українських високопосадовців про намір вилучити майно, чи позбавити власності у громади, яка дотримується українських законів, не було. Твердження про те, що ініціатори законодавчих змін намагаються заборонити УПЦ МП називатися «православною» не відповідають дійсності. Оскільки головна вимога законодавчих змін – змусити релігійні організації визнати свій релігійний центр, який перебуває у державі-агресорці.

Що каже Росія

У найбільших християнських конфесіях України приналежність вірян (парафіян) до релігійної спільноти не було встановлено юридично. Розмиті формулювання нового закону дозволяють місцевим органам влади організувати захоплення храмів за наступною схемою:

Під виглядом голосування релігійної громади проводиться фіктивне голосування світської територіальної громади населеного пункту (міста, або села). Нерідко це відбувається за відсутності більшості місцевих жителів, за участю людей інших конфесій та сторонніх людей, або шляхом збору підписів, справжність яких не піддається перевірці. У деяких випадках влада заважала віруючим та духовенству УПЦ відвідувати «референдуми» територіальних громад…

Коментар

Росія визнає, що уся казуїстика із переходами громад пов’язана із недосконалим законодавством, яке не зобов’язує релігійні громади мати фіксоване членство, що у разі конфлікту дозволяє його учасникам трактувати рішення зборів громад на свою користь. Але цією недосконалістю користується і сама УПЦ МП. Як писав «Главком», буквально днями парафіяни Церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Вендичани, що на Вінниччині, намагалися забрати у батюшки, який відмовився від переходу до УПЦ/ПЦУ, ключі від храму. Місцеві активісти закидають батюшці тим, що була накручена кількість парафіян, які виступили за те, щоби парафія залишалася у Московському патріархаті. Звичайно, фактів про це у подібних доповідях ми не побачимо.

Міф про тиск на ієрархів

Що каже Росія

1 квітня 2023 року СБУ обшукувала будинок намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Вишгородського та Чорнобильського Павла і того ж дня оголосила підозру у порушенні певних статей Кримінального кодексу України. У суді його обвинуватили за статтями «Порушення рівності громадян залежно від їхньої релігійної приналежності», а також «обґрунтування збройної агресії Російської Федерації проти України» на основі думок, висловлених у приватній розмові… За нещодавніми свідченнями самого митрополита Павла, розслідування чинило тиск на нього, щоби змусити його перейти у розкол.

Коментар

Важливо нагадати, що підставою для арешту стали, зокрема, оприлюднені СБУ телефонні розмови, на яких людина з голосом митрополита Павла схвалює російську окупацію України, посилаючись на «довольных людей». Або ж заперечує вину Москви в убивствах українців, зазначаючи: «Колись казали: буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось…». 1 квітня 2023 року митрополита посадили під домашній арешт. Цікаво, що раніше митрополит Павло нічого не заявляв про тиск, «щоби змусити його перейти у розкол». В інтерв’ю «Главкому» адвокати митрополита, розповідаючи про порушені справи, жодного слова не сказали про те, що митрополита Павла хтось схиляє до переходу до УПЦ/ПЦУ. Більше того, через свою неоднозначну репутацію, чи додала б його присутність в УПЦ/ПЦУ популярності, велике питання. Натомість, МЗС РФ цитує свідчення митрополита Павла про тиск без жодних доказів.

Що каже Росія

Незважаючи на масові обшуки, які охопили усі єпархії УПЦ, докази, що були представлені суспільству, зводилися до богословської, богослужбової та історичної літератури російською мовою, або до підроблених пропагандистських листівок. У деяких випадках матеріали підкидали в присутності жертв.

23 листопада 2022 року під час обшуку у Корецькому монастирі співробітники СБУ представили нібито виявлені листівки із вирваними із контексту фрагментами різних проповідей патріарха Кирила, вирвані з контексту, провокаційним чином підібраних так, щоби сформулювати заклик до відмови суверенітету України. За словами очевидців, «листівки нібито знайшли в сирому неопалювальному горищі. Все, що там лежить – книги, або папір – негайно стає сирим і покривається грибком. А ці аркуші були новенькі і сухі».

Коментар

Насправді, оприлюднені силовиками документи геть не схожі на незрозумілі аркуші, текст на яких висмикнутий із контексту, про що ідеться у доповіді МЗС РФ, чи «історичної літератури російською мовою». Читачі можуть зробити власні висновки, переглянувши вилучені матеріали.

Силовики виявили у Корецькому монастирі проросійську літературу фото: ssu.gov.ua

Примітно, що Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир не є частиною УПЦ МП, він напряму підпорядковується РПЦ і не стосується її філії в Україні. Тоді на якій підставі цей монастир був включений до доповіді, яка мала стосуватися лише справ УПЦ МП, невідомо.

Міф про захоплення і знищення святинь

Що каже Росія

У ніч на 17 травня 2024 року у Києві влада знесла Володимиро-Ольгинську каплицю Десятинного чоловічого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ, побудованої на основі фундаменту, зруйнованої у XIII століття Ордами Батия Десятинної церкви – першого кам'яного православного храму на Русі.

У квітні 2024 року органи місцевого самоврядування Київської області провели «перевірки щодо законності розміщення» храмів УПЦ, за чим може піти закриття, чи знесення храмів УПЦ так як це сталося із храмом Десятинного монастиря.

Коментар

У доповіді МЗС РФ жодного слова не сказано про те, на підставі чого була знесена так звана капличка Церкви Московського патріархату в Україні. Головна причина полягає у тому, що її зведення відбулося поза законом. А зруйнована споруда була за рішенням суду, про що писав «Главком». Примітно, що незаконність зведення так званої каплички в інтерв’ю «Главкому» визнав навіть представник Церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Вознесенський і Первомайський Олексій Шпаков. «З юридичної точки зору, ви праві, тут немає що обговорювати (щодо законності знесення). Але з точки зору того, що це була святиня, (а в кожному храмі – часточка душі народної) то так не мало статися», – висловив думку архієрей УПЦ МП у грудні 2024 року.

Що каже Росія

У 2023 році держава не подовжила угоду щодо користування двома найбільшими храмами лаври, що були відбудовані і реставровані за рахунок канонічної православної церкви. Також в односторонньому порядку, без юридичних підстав, довготерміновий договір з УПЦ на використання решти будівель лаври був розірваний.

Коментар

Держава як одноосібний власник споруд Києво-Печерського монастиря, має право підписувати, або розривати договори. Як розповідав «Главком», держава «з боями» намагалася повернути собі управління за приміщеннями на території Києво-Печерського монастиря, однак їй чинила опір братія УПЦ МП, підпорядкована митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлові.

Що каже Росія

Невід'ємною частиною дій київського режиму щодо відчуження монастирів, що належать УПЦ, стали зусилля щодо захоплення православних святинь, включно з мощами святих, та предметів церковного оздоблення, які нинішня влада країни, що добровільно розпродає свою історію, розглядають як певні артефакти, цінність яких визначається не історією та традиціями, і їх аукціонною вартістю. У червні 2023 року ЗМІ повідомили, що українська влада домовилася з ЮНЕСКО вивести стародавні ікони та мощі святих з Києво-Печерської лаври до музеїв Європи «для їх збереження». Таємно вивезені з країни через посередництво згаданої структури ООН та швейцарської громадської організації «Міжнародний альянс із захисту культурної спадщини в зонах конфліктів» найдавніші візантійські іконки були виставлені у музеї Лувра у Парижі. Після цього повідомлялося про досягнуті домовленості щодо вивезення мощів православних святих з лаври. При цьому Міністерство культури назвало їх всього лише «експонатами». Передбачалося, що стародавні предмети православного мистецтва, викрадені за згодою київського режиму, можуть бути використані як засіб розрахунку для постачання західної зброї.

Коментар

Суцільний фейк. На кейс звернули увагу фактчекери проєкту Myth Detector із Грузії, оскільки ця інформація «гуляла» у сегменті Інтернет України, Росії, Грузії ще два роки тому. Незважаючи на спростування, у свіжій доповіді МЗС РФ фейк присутній.

Що каже Росія

До світової спільноти із закликом засудити київський режим та вжити заходів щодо припинення переслідування канонічного православ'я в Україні зверталися патріарх РПЦ Кирило, Державна Дума та Ради Федерації Федерального Зібрання РФ…

Коментар

Подібне звернення від патріарха РПЦ Кирила і російських органів влади звучить особливо цинічно. Кирило закликає захищати Церкву, храми якої цілеспрямовано знищує російська армія вже протягом трьох років. За результатами досліджень «Майстерні академічного релігієзнавства», станом на 24 серпня 2024 року, за час повномасштабної війни було пошкоджено, або зруйновано щонайменше 590 культових споруд. Серед них чимало храмів, які перебувають під управлінням УПЦ МП. Один з найяскравіших прикладів – знищення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, найбільшого храму міста. Вранці 18 січня 2025 року внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджень зазнав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП.

Михайло Глуховський, «Главком»