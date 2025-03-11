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Росіяни вдарили по Донеччині. Загинули дві дитини, які повернулися з евакуації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по Донеччині. Загинули дві дитини, які повернулися з евакуації
14-річний хлопець зазнав поранення
фото: Вадим Філашкін

Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років

Увечері 11 березня російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Філашкін розповів, що всіх трьох ще наприкінці літа 2024 року евакуювали з Донеччини, однак вони вирішили повернутися додому.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

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Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

До слова, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі о 21:51. Повідомлялося про загрозу застосування ударник БпЛА з акваторії Чорного моря. Вже через годину в Одесі пролунали вибухи.

Нагадаємо, триває 1111-й день повномасштабної війни. Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 68 КАБ, здійснив 1239 ударів дронами-камікадзе та 4835 обстрілів позицій наших військ.

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно штурмував українські позиції  на Торецькому напрямку.

Теги: армія рятувальники ворог поранення Донеччина війна

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