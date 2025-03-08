Росіяни обіцяють запустити один енергоблок ЗАЕС. Експертка пояснила, чи це можливо

«Росатом» готує Запорізьку атомну електростанцію до запуску енергоблока №1

Росіяни мають можливість запустити енергоблок Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022 року, вважає експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Запорізька АЕС: три роки в окупації. Як російські попи і солдати «запускають» реактор».

Восени минулого року росіяни вже видали першу ліцензію для поводження з джерелами іонізуючого випромінювання, розповідає Ольга Кошарна.

Фахівчиня зазначає, що росіяни цілком здатні ввести в експлуатацію щонайменше один енергоблок. В їхніх планах – зведення помпової станції на річці Конка в Херсонській області. За словами Кошарної, Конка є досить потужною рікою, і її водних ресурсів може вистачити навіть для запуску двох енергоблоків ЗАЕС.

Нещодавно було повідомлення, що в процесі розгляду видача ліцензії на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС. І керівник «Росатома» казав, що ліцензія буде на експлуатацію енергоблока №1 ЗАЕС. Тобто їх завдання зараз – ввести в експлуатацію хоча б один енергоблок», – коментує Ольга Кошарна.

Раніше «Главком» писав, з посиланням на коментар Ольги Кошарної, що у разі відходу окупантів із Запорізької АЕС ключові локації там залишаться замінованими, а сама станція – розграбованою. Це є звичайною методикою росіян – так само вони вчиняли й тоді, коли тікали з Чорнобильської АЕС, – нагадала Ольга Кошарна.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 30 масованих атак по об’єктах української енергетичної інфраструктури.