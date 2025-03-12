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Сирський повідомив про ситуацію на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирський повідомив про ситуацію на Курщині
фото: Генштаб ЗСУ

Сирський: Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно

В операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях російського міста Суджа та районах довкола нього, продовжуються активні бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей. Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат», – йдеться у заяві.

Сирський повідомив, що з початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. За його словами, внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.

«У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський стверджує, що станом на 18:00 годину, на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмових дій противника: «Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно».

Нагадаємо, українські війська, ймовірно, покидають Курську область. Forbes пише, що два тижні тому, 25 лютого, серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області.  

Також повідомлялося, що на околицях Суджі тривають бої, однак місто не перебуває під повним контролем РФ. 

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Теги: Олександр Сирський Курщина Генштаб війна Україна росія ЗСУ військові

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