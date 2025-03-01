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ЗСУ ліквідували внука легендарного баскетболіста та срібного призера Олімпіади Озерова

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували внука легендарного баскетболіста та срібного призера Олімпіади Озерова
Точна дата смерті окупанта Юрія Озерова (ліворуч) наразі невідома

Ліквідацію Озерова у РФ перетворили на пропагандистську акцію

Сили оборони ліквідували онука легендарного радянського баскетболіста Юрія Озерова Романа Озерова. Про це повідомляє «Главком».

Інформація про ліквідацію Романа Озерова сьогодні, 1 березня, розмістив один з пропагандистських російських ресурсів. Точна дата смерті окупанта не повідомляється, лише зазначається, що це відбулося нещодавно.

Ліквідацію Озерова у РФ перетворили на пропагандистську акцію. Зокрема, його ім'я та прізвище були нанесені на снаряд для танка.

ЗСУ ліквідували внука легендарного баскетболіста та срібного призера Олімпіади Озерова фото 1

Варто зазначити, що Роман Озеров – внук легендарного радянського баскетболіста Юрія Озерова.

У 1951-1959 роках він входив до складу збірної команди СРСР з баскетболу. Юрій Озеров – чемпіон Європи 1953, 1957 років, срібний призер Олімпійських ігор 1952 та 1956 років (капітан збірної), бронзовий призер Чемпіонату Європи 1955, чемпіон СРСР 1948 року.

Багато років Озеров допомагав тренеру Олександру Гомельському у збірній СРСР. За його участю збірна СРСР ставала срібним призером Олімпійських ігор (1964), бронзовим призером Олімпійських ігор (1968, 1980), чемпіоном світу (1967), срібним призером чемпіонату світу (1978), бронзовим призером чемпіонату світу (1970), чемпіоном Європи (1963, 1965, 1967, 1969, 1979).

Нагадаємо, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

Роман Марков народився 2 червня 2005 року в українській Керчі. Вже у віці 5-ти років там же він почав займатися футболом.

«Вже у 5 років він почав займатися спортом під керівництвом Жукова, а потім грав за ФК «Грифон», «Легіон» та «Авангард». Роман Марков захищав честь Керчі у команді в Чемпіонаті Криму та виступав на всеросійських турнірах. Неодноразово юний футболіст забирав номінації, як «найкращий захисник», забирав усі верхові м’ячі», – йдеться у дописі керченського ЗМІ.

У 2024 році Марков закінчив навчання у Судномеханічному технікумі у Керчі.

Вже у січні 2025 року у соцмережі Вконтакте з’явилася інформація про загибель футболіста. Зокрема, зазначалося, що це сталося 22 січня 2025 року в Білгородській області, а сам ліквідований окупант був строковиком.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Теги: росія окупанти війна баскетбол

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