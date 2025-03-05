Макрон про завершення війни: Мир не може бути капітуляцією України

Президент Франції: «Україна має право на мир і безпеку для себе, це наш інтерес і це інтерес безпеки європейського континенту»

Франція буде продовжувати допомагати Україні, аби вона перебувала у сильній позиції під час переговорів з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Еммануеля Макрона.

«Для того, щоб українці змогли досягти миру на своїх умовах. Це важливо і для них, і для нас», – наголосив лідер Франції.

На думку Макрона, «мир не може бути укладено за будь-яку ціну та під диктатом Росії».

«Мир не може бути капітуляцією України. Мир не може бути крахом України. Це також не може перетворитися на припинення вогню, яке було б надто крихким», – зазначив він.

Тоді глава Франції нагадав, що РФ насправді напала на Україну в не 2022 році, а 2014-му. Він закликав не забувати про провал Мінських угод.

«Ми не можемо забувати, що Росія почала вторгнення в Україну у 2014 році і що ми тоді домовилися про припинення вогню в Мінську. І та ж Росія не дотримувалася цього перемир’я і порушила ці угоди. І ми не можемо тепер вірити Росії на слово», – каже Макрон.

На думку політика, мир в Україні не змогли зберегти через відсутність твердих гарантій безпеки.

«Україна має право на мир і безпеку для себе, це наш інтерес і це інтерес безпеки європейського континенту. Це те, над чим ми працюємо з нашими британськими, німецькими та кількома іншими європейськими друзями», – підсумував президент Франції.

Нагадаємо, Емманюель Макрон виступив з публічним зверненням до французького народу. Як зазначив президент Франції, Росія хоче збільшити армію на 300 тис. осіб, а також посилити її 3 тис. танками та трьома сотнями винищувачами.

«На цьому тлі, хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні? «Росія стала загрозою для Франції і для Європи вже зараз і на довгі роки вперед», – каже він.

Французький лідер додав, що російська агресія вплинула на весь світ.

«Путінська Росія порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулює виборами в Румунії та Молдові, організовує цифрові атаки на наші лікарні, щоб заблокувати їх роботу. Ця агресія, здається, не знає кордонів» – зазначив Макрон.

Також Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.