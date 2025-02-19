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«Цим життя не врятуєш». Санітарний інструктор 53-ї ОМБр розкрив вміст аптечки окупанта

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Цим життя не врятуєш». Санітарний інструктор 53-ї ОМБр розкрив вміст аптечки окупанта
Санітарний інструктор 53-ї ОМБр порівняв вміст аптечки українського бійця та російського солдата
фото: скріншот з відео

Санітарний інструктор: У порівняні наш боєць більше захищений, і у нього більше шансів вижити, ніж у російського військовослужбовця

Санітарний інструктор 53-ї окремої механізованої бригади Олександр «Лівсі» показав вміст аптечки російського військового, взятого у полон. За його словами, оснащення загарбників мінімальне і не відповідає сучасним стандартам тактичної медицини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням інтерв'ю Раміни Есхакзай.

«Ми взяли у полон російського військового та зняли з нього аптечку. Я покажу, що знаходиться в аптечці російського військовослужбовця. Лангет – Китай, вони неякісні, цим життя не врятуєш, думаю, їм це видають. Бинтик, серветка року далекого від нас, мазь «Левомеколь» – це все», – зауважив санітарний інструктор.

Санітарний інструктор 53-ї ОМБр показав вміст аптечки російського солдата

Олександр «Лівсі» порівняв її з аптечкою українського бійця, зібрану за стандартами американського Ifak. За його словами, в наших захисників більше шансів вижити, ніж в окупанта.

«А ось наша аптечка, зібрана за американською структурою Ifak: два турнікети, чохли для турнікетів, бинти для тампонади, ізраїльський бандаж, рукавички обов'язково, ножиці, таблетки, які приймаються при пораненні, в тому числі при пораненні ока, маркер, назофарингеальна трубка, наліпки, щоб грудну клітину закривати. У порівняні наш боєць більше захищений, і у нього більше шансів вижити, ніж у російського військовослужбовця», – наголосив Олександр «Лівсі».

Раніше мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Росіяни показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

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Теги: росія окупанти здоров'я війна військові ліки аптека росіяни

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Суспільство

«Цим життя не врятуєш». Санітарний інструктор 53-ї ОМБр розкрив вміст аптечки окупанта
«Цим життя не врятуєш». Санітарний інструктор 53-ї ОМБр розкрив вміст аптечки окупанта
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