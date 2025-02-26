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Богдан «Тавр» Кротевич подякував «Азову» та прокоментував плани на майбутнє

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Богдан «Тавр» Кротевич подякував «Азову» та прокоментував плани на майбутнє
Кротевич: Дякую підрозділу «Азов», колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали
фото: Радіо Свобода

Кротевич пише, що таким, яким він є, його зробив саме «Азов»

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

«Давайте так, щоб по-чесному. По-перше, дякую підрозділу «Азов», колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали. Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу», – написав Кротевич.

За його словами, він став таким, яким є, завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років.

«Дякую тим, хто був поряд і в ті часи, коли «Азов» був батальйоном та новоствореним полком – приємно бачити вас кістяком інших  найбільш боєздатних підрозділів. Дякую командувачу НГУ Півненку О.С. за зміни в Національній Гвардії, які призвели до формування бригад  НГУ, які є одними з найкращих підрозділів Сил оборони України. Також хочу окремо подякувати Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко за постійну підтримку нашої бригади, а також за величезний вклад в повернення наших бійців з полону», – зазначив Богдан Кротевич.

Кротевич пише, що у політику не піде, а залишиться у військовому секторі. Поки без подробиць, але з часом «Тавр» обіцяв розповісти більше.

Нагадаємо, «Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азова». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азова» на Кремінському та Торецькому напрямках.

Раніше начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

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Теги: звільнення військові Азов війна

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