Командир Третьої штурмової бригади прокоментував вихід своїх бійців із Авдіївки
Комбриг Андрій Білецький подякував командуванню за виважене рішення
Українські воїни Третьої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці. Про це заявив командир 3-ої ОШБр, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький.
«Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах», – йдеться в заяві Білецького, оприлюдненій у Telegram-каналі 3-ої ОШБр.
Комбриг заявив, що його бійці відходять на підготовлені позиції, щоб згодом повернутися і завдати ще сильнішого удару.
«Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває», – додав він.
Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.
До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.
Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.
Триває 724-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.
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