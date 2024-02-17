Командир Третьої штурмової бригади прокоментував вихід своїх бійців із Авдіївки

Бійці, які боронили Авдіївку, відходять на підготовлені позиції

Комбриг Андрій Білецький подякував командуванню за виважене рішення

Українські воїни Третьої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці. Про це заявив командир 3-ої ОШБр, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах», – йдеться в заяві Білецького, оприлюдненій у Telegram-каналі 3-ої ОШБр.

Комбриг заявив, що його бійці відходять на підготовлені позиції, щоб згодом повернутися і завдати ще сильнішого удару.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває», – додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.