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Командир Третьої штурмової бригади прокоментував вихід своїх бійців із Авдіївки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командир Третьої штурмової бригади прокоментував вихід своїх бійців із Авдіївки
Бійці, які боронили Авдіївку, відходять на підготовлені позиції
фото: VovkyDaVinchi/Twitter (ілюстративне)

Комбриг Андрій Білецький подякував командуванню за виважене рішення

Українські воїни Третьої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці. Про це заявив командир 3-ої ОШБр, засновник «Азову» та колишній народний депутат Андрій Білецький.

«Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах», – йдеться в заяві Білецького, оприлюдненій у Telegram-каналі 3-ої ОШБр.

Комбриг заявив, що його бійці відходять на підготовлені позиції, щоб згодом повернутися і завдати ще сильнішого удару.

«Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває», – додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

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Теги: війна фронт ЗСУ Авдіївка

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