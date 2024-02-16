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Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду
фото: скріншот з відео

Двостороння угода конкретизує зобов'язання, які Франція взяла на Вільнюському саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це стало відомо з трансляції.

Підписання угоди відбулося в Парижі під час робочого візиту українського президента.

За словами французького президента, двостороння угода «конкретизує зобов'язання, які ми взяли з країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року».

«Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.

Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем.

Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами.

До слова, літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon.

Теги: війна Франція Володимир Зеленський президент

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