Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду
Двостороння угода конкретизує зобов'язання, які Франція взяла на Вільнюському саміті НАТО
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Про це стало відомо з трансляції.
Підписання угоди відбулося в Парижі під час робочого візиту українського президента.
За словами французького президента, двостороння угода «конкретизує зобов'язання, які ми взяли з країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року».
«Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду», – додав він.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом.
Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем.
Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами.
До слова, літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon.
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